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迅得旗下江蘇迅聯科加碼泰國投資200萬美元

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

迅得（6438）今日公告旗下江蘇迅聯科加碼泰國投資200萬美元。

迅得公告子公司「江蘇迅聯科高新技術有限公司」公告增加投資 「迅聯科自動化科技(泰國)有限公司」，事實發生日：113/12/24~113/12/24交易總金額：美金200萬元。迅聯科自動化科技(泰國)有限公司為公司持有100%股權之轉投資公司。

迅得說明，取得或處分之具體目的或用途為長期投資，董事會通過日期：民國113年12月24日，監察人承認或審計委員會同意日期：民國113年12月24日，過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形：視集團未來營運規劃。

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