快訊

就在今晚！聖誕夜梵蒂岡要開啟聖門，25年一度「禧年傳統」

中和公寓竄火2人頂樓受困急呼救 消防搜尋赫見1男成焦屍

獨／吳奇隆、劉詩詩離婚頻傳 「惡婆婆」隆媽扛9年罵名全說了！

蛋黃區受矚目 台中年收入破百萬房貸族三大屯區占一半

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
蛋黃區房市受矚目！台中市年收入破百萬房貸族，三大屯區占一半。中信房屋提供
蛋黃區房市受矚目！台中市年收入破百萬房貸族，三大屯區占一半。中信房屋提供

台中房價近幾年漲勢驚人，購屋門檻也因此被拉高。中信房屋研展室彙整金融聯合徵信中心資料發現，今年上半年，台中市年收入破百萬的房貸族共計新增6,512件房貸。

其中，北屯區占了1,484件、西屯區928件、南屯區840件，這三大屯區的申貸件數合計3,252件、占了總數的一半。

對此，中信房屋研展室副理莊思敏指出，三大屯區兼顧生活機能與未來發展性，房市抗跌保值性很強，預估在房市持續降溫的情況下，未來會有不少購屋民眾和建商會回防至這些精華區。

中信房屋文心河南加盟店店長陳珮甄指出，根據聯徵中心資料，2014年上半年台中市年收入破百萬的房貸族共申貸3,313件、占申貸總數1萬502件的31.5%，但到了2024年，這一比值已上升至38.3%、接近四成，顯示台中的買方財力確實逐漸增強。

這一變化，可以從兩個方面來解釋，一方面，中部本身就是傳產重鎮，再加上中部科學園區與台積電等大型企業吸引大量科技人才的聚集，隨著企業主、企業高層及科技新貴的增加，高收入族群的比例自然也跟著上升。

另一方面，近年台中房價突飛猛進，目前台中市精華區屋齡20年以內中古屋的房價普遍已站上4字頭，新建案更是可以達到5字頭以上行情，面對持續上漲的房價，如果沒有足夠的經濟實力，買房確實相當有挑戰。

對於三大屯區成為這些高收入族群的不二之選，陳珮甄表示，這些收入可觀的民眾在買房時，除了關注生活機能的便利性、居住環境的舒適性外，亦特別重視房產的增值潛力。

三大屯區毋庸置疑是台中「蛋黃中的蛋黃」，而且又有相當豐富的建設題材為區域房市增添亮點，包括：北屯的14期重劃區、㖡子重劃區；西屯的七期新市政中心、水湳經貿園區；南屯的單元二、三重劃區等。

隨著各項建設項目的推進與落實，未來三大屯區的房市交易量，仍有穩健成長的空間，相當值得購屋民眾留意。

莊思敏指出，金龍風暴持續發酵，房市買氣急速下降，購屋民眾的入場決策趨於審慎，以蛋白區與蛋殼區來看，由於自住買盤的缺乏，房市表現可能會面臨不小的反轉壓力。

反觀蛋黃區，在人口、產業、建設的共同支撐下，區域房價仍具有很強的抗跌保值性，特別是在房市前景不明朗的狀況下，消費者往往也會更傾向選擇回到蛋黃區置產。

2024年上半年台中市年收入破百萬房貸族申貸情況。資料來源：金融聯合徵信中心
2024年上半年台中市年收入破百萬房貸族申貸情況。資料來源：金融聯合徵信中心
2024年與2014年台中市年收入破百萬房貸族申貸情況比較一覽。資料來源：金融聯合徵信中心。
2024年與2014年台中市年收入破百萬房貸族申貸情況比較一覽。資料來源：金融聯合徵信中心。

房價 房市

延伸閱讀

銀行房貸業務陽奉陰違 央行金檢抓出這幾樣缺失態樣

新建案房價漲勢未停？北大特區預售新案首見7字頭

自住當道，地段為王！「遠雄敦富」交通強、機能優，懂生活的人就懂！

第3季預售屋房價漲勢收斂 北市、桃園、台南驚見跌價

相關新聞

蛋黃區受矚目 台中年收入破百萬房貸族三大屯區占一半

台中房價近幾年漲勢驚人，購屋門檻也因此被拉高。中信房屋研展室彙整金融聯合徵信中心資料發現，今年上半年，台中市年收入破百萬...

LINE GO會員破430萬 上線一年機場接送、共享車增5倍

台灣指標性MaaS移動服務平台LINE GO宣布會員數突破430萬名，平台整合即時機場接送、導入多品牌及重視優質體驗的共...

統一台中港物流園區第一期 捷盟物流中心棟上樑

統一集團台中港物流園區之第一期工程捷盟物流中心棟今上樑，也是繼新市物流園區後，第二座上樑的大型物流園區，也將成為集團物流...

日勝生榮獲2024年國家建築金獎三冠王 蕭美琴榮耀加冕

日勝生（2547）集團子公司集順生活科技，憑藉大安區危老重建案「鑄慕RADIUM ONE」，在第25屆「國家建築金獎」與...

崇友預計年終發放4億元 員工平均可拿6個月+1.5萬獎金

年末將至，各企業年終獎金制度紛紛出爐。崇友（4506）24日表示，今年預計將發出約4億元的年終獎金，每個員工平均可拿6個...

新車安全評等 TESLA首度列入評等獲得五星

交通部24日公布TNCAP最新評等結果，此次也是首度針對TESLA進行評等，經過評選後，TESLA MODEL Y及HO...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。