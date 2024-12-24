蛋黃區受矚目 台中年收入破百萬房貸族三大屯區占一半

台中房價近幾年漲勢驚人，購屋門檻也因此被拉高。中信房屋研展室彙整金融聯合徵信中心資料發現，今年上半年，台中市年收入破百萬的房貸族共計新增6,512件房貸。

其中，北屯區占了1,484件、西屯區928件、南屯區840件，這三大屯區的申貸件數合計3,252件、占了總數的一半。

對此，中信房屋研展室副理莊思敏指出，三大屯區兼顧生活機能與未來發展性，房市抗跌保值性很強，預估在房市持續降溫的情況下，未來會有不少購屋民眾和建商會回防至這些精華區。

中信房屋文心河南加盟店店長陳珮甄指出，根據聯徵中心資料，2014年上半年台中市年收入破百萬的房貸族共申貸3,313件、占申貸總數1萬502件的31.5%，但到了2024年，這一比值已上升至38.3%、接近四成，顯示台中的買方財力確實逐漸增強。

這一變化，可以從兩個方面來解釋，一方面，中部本身就是傳產重鎮，再加上中部科學園區與台積電等大型企業吸引大量科技人才的聚集，隨著企業主、企業高層及科技新貴的增加，高收入族群的比例自然也跟著上升。

另一方面，近年台中房價突飛猛進，目前台中市精華區屋齡20年以內中古屋的房價普遍已站上4字頭，新建案更是可以達到5字頭以上行情，面對持續上漲的房價，如果沒有足夠的經濟實力，買房確實相當有挑戰。

對於三大屯區成為這些高收入族群的不二之選，陳珮甄表示，這些收入可觀的民眾在買房時，除了關注生活機能的便利性、居住環境的舒適性外，亦特別重視房產的增值潛力。

三大屯區毋庸置疑是台中「蛋黃中的蛋黃」，而且又有相當豐富的建設題材為區域房市增添亮點，包括：北屯的14期重劃區、㖡子重劃區；西屯的七期新市政中心、水湳經貿園區；南屯的單元二、三重劃區等。

隨著各項建設項目的推進與落實，未來三大屯區的房市交易量，仍有穩健成長的空間，相當值得購屋民眾留意。

莊思敏指出，金龍風暴持續發酵，房市買氣急速下降，購屋民眾的入場決策趨於審慎，以蛋白區與蛋殼區來看，由於自住買盤的缺乏，房市表現可能會面臨不小的反轉壓力。