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台船動力攜手東芝及双日簽署MOU 開拓次世代電池模組市場

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導

台船（2208）24日宣布，子公司台船動力科技與日商東芝株式會社及双日株式會社三方完成合作備忘錄(MOU)簽署。此一MOU是該三家公司在電池科技進一步合作的墊腳石，將共同開拓次世代鈮鈦氧化物鋰離子電池模組（NTO）商機。

台船動力表示，該公司屬性類似高科技新創，是台船近年開拓電動船商機與海事科技研發的得力助手。目前業務集中電動船與電力動力等全系統整合，已完成多艘高雄市輪船公司百噸旗津電動渡輪，也積極進軍海用及陸用儲能市場。

而東芝近年持續開發電池芯材料，今年更與新創公司合作電動機車、計程車的電池訂閱制計劃，瞄準廣大東南亞市場。延續SCiB系列特色次世代NTO電池，其主打安全、長壽且多樣化的電池模組需求，與具備驗證能力，可靈活調整設計與產線的台動，可說是一拍即合。

至於綜合性商社双日則是扮演商業推手，利用日本商社在各國綿密的業務管道，將東芝與台動共同設計的新型NTO鋰離子電池模組，推向各大國際利基市場。

台動執行長王碩彬表示，藉由此一合作案，三方各司其職，利用台動模組的設計與組裝能力，有效發揮東芝NTO 鋰離子電池高安全、長壽命與高能量密度特性，再透過双日新通路，一起打進資料中心、儲能系統、電動與無人載具市場，滿足越趨龐大的高安規電池需求。

完成MOU簽署後，三方預計明年在次世代NTO電池模組技術與經銷策略上，都將有更緊密的結合。

台船 東芝 電池模組

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