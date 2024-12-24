聖安外泌體新藥1.5億元加5%分潤 授權給新加坡 ESCO 藥廠

再生醫療公司聖安生醫（6926）24日宣布，與新加坡臨床等級外泌體生產廠商ESCO Aster簽訂HLA-G標靶外泌體藥物遞送技術平台授權、及共同開發產品備忘錄（MOU），未來將聯合國際外泌體生產大廠，加速利用該技術平台開發裝載抗癌藥物，提供癌症治療更有效、副作用更小的創新產品，解決目前癌症病人化療副作用大、生活品質不佳的困境。

根據聖安生醫與ESCO藥廠的協議，透過此項授權聖安將可獲得1.5億元台幣簽約金與授權金、以及5%產品銷售衍生利益金。綜合Grand View Research、Value Market Research等市場調查估計，人體癌症用藥2023年1,200億美元到1,576.1億美元，寵物癌症用藥2023年全球達到200億美元，以20年授權期間，每年收取每個產品5%衍生利益金，本授權合作將為聖安創造長期高額營收。

聖安生醫董事長黃秋錦表示，此次技術授權及合作開發MOU的簽訂，開啟台灣外泌體技術與國際大廠合作的契機，將加速推進外泌體抗癌治療藥物市場創新性與區隔性產品推向國際市場，為全球癌症病人提供安全有效的藥物治療新選擇。

聖安生醫表示，該公司已被國際著名資料庫公司列名外泌體全球十大開發公司，HLA-G標靶外泌體藥物遞送載體SOB100已經開發成功，即將向美國食品藥物管理局（FDA）申請人體臨床試驗。

ESCO 為外泌體及幹細胞相關產品生產代工的國際著名公司，根據MOU，聖安發揮產品開發強項，ESCO發揮生產製造及國際銷售通路優勢，將加速外泌體抗癌產品上市，合作項目亦將擴展到動物抗癌藥物，搶占國際寵物用藥市場。