中鋼前11月稅前盈餘38.7億元 年增6%

中鋼（2002）2024年累計至11月合併營收為3,309億349萬1千元，年減1%；合併營業利益11億8,850萬1千元，年減56%；合併稅前淨利38億7,939萬元，年增6%。

中鋼個體（非合併）碳鋼11月銷售量為603,097公噸；今年累計前11個月為6,991,594公噸。

中鋼表示，歐美通膨壓力趨緩，美國聯準會於12月18日決議連續第三次調降利率，各國逐步進入降息循環，對經濟活動的抑制效應逐步消退。OECD將2025年全球經濟成長率上調至3.3%，世界鋼鐵協會（worldsteel）預估2025年全球鋼鐵需求將較今年增加 2,060 萬噸，脫離過往兩年的衰退，顯示經濟穩健成長基調。

歐美鋼市受年末假期影響需求短暫放緩，但市場對未來經濟復甦預期依然樂觀；中國大陸製造業PMI連續兩月維持擴張，政策加強貨幣、財政與就業支撐，有助提振消費動能；台灣經濟表現穩健，主計總處預測2025年台灣經濟成長率將達3.29%，受新興科技與AI應用浪潮推動，出口成長帶動內需與投資提升。10月工業生產指數連續八個月正成長,廠辦、機械設備與伺服器需求強勁，製造業穩步擴張，加上台灣明年即將邁入碳訂價時代，整體鋼市展望持續正向。