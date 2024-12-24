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統一台中港物流園區第一期 捷盟物流中心棟12月24日上樑

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
統一企業集團台中港物流園區之第一期工程-捷盟物流中心棟於2024年12月24日星期二早上吉時，舉辦上樑祈福典禮。統一提供
統一企業集團台中港物流園區之第一期工程-捷盟物流中心棟於2024年12月24日星期二早上吉時，舉辦上樑祈福典禮。統一提供

統一企業（1216）集團台中港物流園區之第一期工程-捷盟物流中心棟於2024年12月24日星期二早上吉時，舉辦上樑祈福典禮。本次上樑典禮由台中港務分公司主管、統一集團主管、協力廠商及當地知名企業代表等參加，共同見證這一重要時刻。

統一企業100%持有之統流開發公司於2023年2月向臺灣港務股份有限公司承租「臺中港埠服務專業區（II）」28,871坪土地，租期計50年。將開發興建一座複合式物流園區，成為集團物流事業版圖中的重要一員。

統一企業集團表示，已於北、中、南、高等區打造多溫層、現代化、智慧化物流園區，通過投資先進的物流設備，提升本集團物流基礎建設的整體效能，提供高效率、安全可靠的物流服務。「台中港物流園區」經近一年多工程進度推展，第一期捷盟物流中心棟已完成主體建築物鋼構吊裝今進行上樑儀式。本案為繼新市物流園區後，第二座上樑的大型物流園區。

「統一企業集團 台中港物流園區」總樓地板面積4.3萬坪，興建常溫物流中心（捷盟行銷）、低溫物流中心（統昶行銷）、EC物流中心（大智通文化行銷）等，並設有物流營運總部大樓、物流車專用加油站（統一精工）及統一超商等設施。

物流園區空間設計將符合進駐業者的需求，提供具安全性、獨立性及彈性機能設備，亦設置最大化儲存空間，可使進駐物流業者增加配送量能。並引進AS/RS倉儲系統及其他自動化/智能科技的運用，以提高物流作業效能。另將透過AI影像辨識系統、電子告示牌系統、物流車智慧管理系統等智能化管理，提升管理之效率及準確率，以達到園區內外順暢交通、維護安全之目的。

由「張曉昱建築師事務所」執行建築設計，建築物設計特點，以「四季、風與海對話」為建築理念，四棟主建築物分別賦予春、夏、秋、冬四季更迭的色彩變化，外牆紀錄台中港風力折線，透過抽象等化處理，融合貨櫃意象形成堆疊效果，設計出具現代感建築體，符合複合性物流中心之功能需求，亦為台中港增添豐富的視覺效果。另外，將於部份物流中心建物屋頂布建太陽能發電系統，並加入各項綠建築規劃，進行能源轉型與產業轉型，以達低碳永續發展之目標。

第一期捷盟物流中心棟已順利完成上樑，將於2025年底取得使用執照，同步進行空間裝修、自動化物流設備安裝測試、人員訓練等作業。並於2026年上半年正式啟用，全區開幕營運後將創造1,000個就業機會，服務大台中地區約1,000家7-Eleven、康是美、星巴克等通路。

統一企業100%持有之統流開發公司於2023年2月向臺灣港務承租「臺中港埠服務專業區(II)」28,871坪土地，租期計50年。將開發興建一座複合式物流園區，成為集團物流事業版圖中的重要一員。統一提供
統一企業100%持有之統流開發公司於2023年2月向臺灣港務承租「臺中港埠服務專業區(II)」28,871坪土地，租期計50年。將開發興建一座複合式物流園區，成為集團物流事業版圖中的重要一員。統一提供
「臺中港埠服務專業區(II)」28,871坪土地，租期計50年。將開發興建一座複合式物流園區，成為集團物流事業版圖中的重要一員。統一提供
「臺中港埠服務專業區(II)」28,871坪土地，租期計50年。將開發興建一座複合式物流園區，成為集團物流事業版圖中的重要一員。統一提供

統一企業

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