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LINE GO會員破430萬 上線一年機場接送、共享車增5倍

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
台灣指標性MaaS移動服務平台LINE GO宣布會員數突破430萬名，平台整合即時機場接送、導入多品牌及重視優質體驗的共享、門市租車服務，上線甫滿一年，服務趟次成長5倍。圖／LINE GO提供
台灣指標性MaaS移動服務平台LINE GO宣布會員數突破430萬名，平台整合即時機場接送、導入多品牌及重視優質體驗的共享、門市租車服務，上線甫滿一年，服務趟次成長5倍。圖／LINE GO提供

台灣指標性MaaS移動服務平台LINE GO宣布會員數突破430萬名，平台整合即時機場接送、導入多品牌及重視優質體驗的共享、門市租車服務，上線甫滿一年，服務趟次成長5倍。

LINE GO表示，為完善一站式移動生態圈，移動服務「持續+1」，除新增代駕服務，並將陸續上線旅遊、商務包車；10月推出的綠能減碳車隊，已達5000台目標，為提升電動車主出行便利，明年將進一步推出電動車充電地圖服務，將以八大移動服務滿足消費者對各類便捷移動服務需求。

LINE GO指出，在疫情減緩，出國人數年增近700%、人數已破1100萬的境外旅遊熱潮推動下，推出即時機場接機功能，滿足旅客在機場即時叫車需求，推動機場接送趟次相較去年成長5倍，而隨著共享經濟持續發燒，LINE GO租車的共享及門市租車，以多元品牌多樣車款選擇，受到用戶喜愛，共享車訂單量在上線後亦有成長5倍成績。

此外，LINE GO也說，多元移動服務項目持續擴增，在既有計程車、共享及門市租車、機場接送四項服務外，最新導入代駕服務，亦新增包車服務，代駕服務推出滿月，即發現72%用戶都是第一次體驗代駕，顯示用戶接受度佳；而為迎接尾牙季，LINE GO也推出「你叫代駕，我買單！」百人免單活動，前100位使用代駕用戶即可獲得呼叫費用0元優惠，讓用戶玩得盡興之餘，都能安全返家。

LINE GO指出，明年1月將推出的「包車」服務，則以嚴選合法優良駕駛，結合線上即時服務優勢，預估車資價格公開透明、全台服務等特性，行程長度從3~12小時自由選，地點不設限制，乘車前24小時免費取消等貼心設計，讓用戶更能從容應對旅程可能的變化。

此外，在原有計程車平台基礎上，LINE GO TAXI合作駕駛達1.4萬名以上，今年10月成立綠能減碳車隊，領先市場推動計程車電動化，並投入500台LUXGEN n7，與LINE FRIENDS合作，推出「LINE GO綠能熊大車」，除以每周5%成長持續受到市場接受，綠能減碳車隊亦突破5000台，可減碳相當於5座大安森林公園一年的吸碳量。

LINE GO表示，為給予客戶有別於其他平台的體驗，LINE GO除將持續提供消費者精準的客製化方案，並擴大LINE通訊軟體優勢，強化AI語音免費叫車及創新為別人代叫車等功能外，明年亦將推出充電地圖服務，串接市場主流充電營運商，為電動車主提供最方便的充電服務。

LINE 機場 綠能

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