綠茵生技潭子新廠動土 喜迎國際市場大躍升

綠茵生技（6846）今日於潭子聚興產業園區舉行新廠動土典禮，綠茵潭子新廠土地面積2,064坪，第一期計畫投入資金總額約15億元建廠與購置設備，潭子新廠將規劃地上九層、地下一層的廠辦合一大樓，建築面積8,410坪，涵蓋研發中心及實驗室、自研原料產線、保健食品配方產線，預計將於2026年中完工、設備進廠，2027年正式量產，滿足市場需求成長，以潭子新廠的產能規劃，未來綠茵營收將可擴大5倍以上。

董事長吳嘉峰表示，綠茵成功開發具台灣特色之保健食品原料並進軍國際市場，為客戶設計客製化配方產品，創造差異性產品優勢，深受國內外客戶肯定，公司業績逐年穩定成長，尤其海外布局逐漸開花結果，東南亞、東北亞市場進入高速成長期，潭子新廠將是綠茵追求營運規模擴大的關鍵。

綠茵目前在台中地區設有公司總部、物流中心，以及台中科學園區、西屯工業區及潭子區三個廠區，生產Antromax®牛樟芝菌絲體、Insumate®專利定序19肽(苦瓜胜肽)、Zymologist™綜合蔬果發酵液、Citrusvel ® 柑橘萃取(HPMF™)、RabenLiv®神仙菜萃取(HCP774®)、RabenWhite®昭和草萃取(CRK774®)等自研原料，與客製化配方混料。綠茵以自研自製原料為客戶設計差異化的配方產品，每年服務數百家國內、外客戶，隨著自研原料占比提高，持續推升綠茵毛利率，未來海外市場仍以自研產品為主，毛利率還有進一步提升的空間。

隨著國際市場擴大，綠茵建置潭子新廠因應國際大客戶需求，除了擴增自研原料產線之外，也新增多元製劑產線，未來綠茵從原料、配方混料到製劑，提供客戶國際品質系統認證的完整代工產線，將完善保健食品CDMO一條龍服務。近年與各國代理商合作推廣當地市場，綠茵自研產品海外市場逐漸成熟，海外營收持續大幅成長近5成，潭子新廠各項自研產品量產將滿足東南亞、東北亞市場潛在需求外，產能充足可接軌歐美市場。

目前綠茵已獲得國內知名品牌客戶關注，雙方在新產品合作效益相當好，後續將擴增更多品項，且未來深化合作不排除策略聯盟；海外市場方面，Antromax®牛樟芝菌絲體、Insumate®專利定序19肽(苦瓜胜肽)、Zymologist™綜合蔬果發酵液已簽訂12國3-5年之代理合約量，以海外市場規模來看，產品推廣順利的銷量將可較目前增加十倍以上。

此外，潭子新廠規劃廠辦合一提升營運效能，除了產能擴增外，也將擴大研發中心、實驗室，計畫每年新推出1-2個自研原料，滿足各種保健功能。潭子新廠預計2026年中廠房完工、設備進廠，2026年第4季試產，2027年正式量產，產能規劃的營收貢獻將是目前的5倍以上。

董事會已通過辦理現金增資、及發行國內第一、二次無擔保可轉換公司債，包括辦理現金增資上限1,800仟股；發行國內第一、二次無擔保可轉換公司債，發行總額上限共新台幣7億元，發行期間5年，資金用途將為興建廠房及購買機器設備所用。