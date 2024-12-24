中壢體育園區啟動 有望帶動在地居民換屋潮

近期中壢運動公園區段徵收開發案周邊圍籬拆除，周邊居民得以一探中壢體育園區真面目。位於中壢後站商圈的中壢體育園區，不僅鄰近中原大學、中壢火車站、龍岡商圈等地，生活機能本已完善，隨著明年開放招標加上建商開始推案，預計將吸引南桃園在地人的目光，桃園房仲達人更表示，非常看好此區域未來發展。

中壢體育園區72.97公頃中，規劃超過36公頃的住宅區，可供1.2萬人入住，以環中東路、龍慈路、龍岡路及中山東路範圍為界，公園、兒童遊樂場、綠地、體育場、停車場、學校等，面積合計為33.66公頃。

信義房屋中山東路店專案經理蔡岳伶表示，中壢體育園區的完工預示著該地區的基礎建設將得到大幅提升，包括公共設施、商業設施、交通連接等，將大幅增強周邊地區的生活機能，使當地居民享有更多的休閒、娛樂及運動設施。

信義房屋桃一區協理詹智偉表示，中壢環內可建設腹地不多，若在地居民想要住新大樓只能往A20或青埔找尋物件，新重劃區往往需要經歷近十年的生活機能不便，許多已經住習慣市區的民眾反而因此不適應，更有人因為沒有可以買菜的傳統市場，而換屋搬回中壢市區。不少居民更是等待中壢體育園區推案許久，若明年順利有預售推案，有望吸引不少有換屋需求的在地居民提早入手。

蔡岳伶表示，中壢區的淨遷入人數在桃園市內居第二，顯示出當地在生活機能、工作機會等方面的吸引力，如中壢、平鎮、內壢、平東路工業區等重要工業基地，這些區域的發展對於當地的住房需求有著直接的推動作用。流入人口主要為年輕化家庭、白領工人及高薪技術企業的專業人才，這些群體對於低總價、高交通便捷性及生活機能完備的住宅需求尤為強烈，隨著更多企業設立及周遭工業區發展，這些群體對於住宅的需求將持續增長。

近期中壢區的房市中，小型住宅（約20~30坪）、兩房三房住宅為熱門選擇，主要為首購年輕家庭及單身族群為主，實登單價約為每坪20萬到30萬元，而體育園區周邊的電梯別墅住宅，單價可能會超過此範圍。蔡岳伶建議，有意於體育園區附近置產的買方，應考慮長期持有，因為隨著區域發展，該區域的房價有望呈現穩定增長。總體來看，中壢區的未來發展具備強勁的動能，尤其是體育園區與捷運延伸線等基礎設施的建設，將為該區域帶來深遠的影響。