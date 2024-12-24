泓辰材料獲美國能源部推薦 領先全球正極材料

電池正極材料領導廠商泓辰（3616）參與美國第二十四屆先進車輛電池論壇，獲得美國能源部公開推薦。泓辰不僅是全球正極材料領域的領先者，其長期深耕的鋰鐵錳磷（LMFP）新技術，更已納入美國能源部的補助計畫。

泓辰董事長陳宏力表示，欣見公司與新技術，雙雙獲美國政府肯定，更樂見公司成為「讓美國再次偉大」受惠供應鏈。

「先進車輛電池論壇」是全球車用鋰電池產業一年一度盛會，指引發展趨勢與技術方向。與會人士包含全球主要車商、電動車用鋰電池產業高層、以及美國能源部官員。泓辰則有研發處黃信達博士、工研院材化所組長廖世傑博士共同與會，泓辰的廠區內，有工研院有一條鋰鐵錳的示範產線，雙方合作密切。

國際鋰電池會議（IMLB）主席在會議中表示，鋰鐵錳作為下世代正極材料，其高電壓特性、低成本、高循環壽命、可與三元混摻改善安全等多種特色。近期陸續有車廠積極評估大量生產鋰鐵錳，價格有望進一步下降，未來可能比現有的磷酸鐵鋰電池更具競爭力。

美國能源部主導IRA法案進行，未來將協助美國電池供應鏈找尋下世代材料、建立可靠原料來源、提升材料性能，目前美國已針對下世代材料推出補助法案，鼓勵業界投入更多研究資源。

泓辰是目前台灣業界上唯一展出鋰鐵錳電池芯，並提供完整技術資料的公司。鋰鐵錳為最新電池正極材料，車廠、電池廠、無人機、AI伺服器BBU等，均在驗證配套階段，公司自產正極材料粉體設備，更可快速調適正極材料配方，以配合海內外客戶不同性能要求之電動車電池規格。