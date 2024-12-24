統一台中港物流園區第一期 捷盟物流中心棟上樑

統一集團台中港物流園區之第一期工程捷盟物流中心棟今上樑，也是繼新市物流園區後，第二座上樑的大型物流園區，也將成為集團物流事業版圖中的重要一員。

統一表示，已於北、中、南、高等區打造多溫層、現代化、智慧化物流園區，通過投資先進的物流設備，提升本集團物流基礎建設的整體效能，提供高效率、安全可靠的物流服務。

統一表示，台中港物流園區總樓地板面積4.3萬坪，興建常溫物流中心、低溫物流中心、EC物流中心等，並設有物流營運總部大樓、物流車專用加油站及統一超商等設施，物流園區空間設計將符合進駐業者的需求，提供具安全性、獨立性及彈性機能設備，亦設置最大化儲存空間，可使進駐物流業者增加配送量能。

統一也說，園區引進AS、RS倉儲系統及其他自動化、智能科技的運用，以提高物流作業效能。另將透過AI影像辨識系統、電子告示牌系統、物流車智慧管理系統等智能化管理，提升管理之效率及準確率，以達到園區內外順暢交通、維護安全之目的，部份物流中心建物屋頂佈建太陽能發電系統，並加入各項綠建築規劃，進行能源轉型與產業轉型，以達低碳永續發展之目標。

統一指出，捷盟物流中心棟將於2025年底取得使用執照，同步進行空間裝修、自動化物流設備安裝測試、人員訓練等作業，並於2026年上半年正式啟用，全區開幕營運後將創造1000個就業機會，服務大台中地區約1000家7-Eleven、康是美、星巴克等通路。