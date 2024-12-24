日勝生榮獲2024年國家建築金獎三冠王 蕭美琴榮耀加冕

日勝生（2547）集團子公司集順生活科技，憑藉大安區危老重建案「鑄慕RADIUM ONE」，在第25屆「國家建築金獎」與第19屆「台灣誠信品牌」中獲得五項殊榮，包括金象獎、規劃設計類金獅獎與金獅獎首獎，並榮膺國家建築金獎三冠王與台灣誠信品牌-優良建商，展現建築專業與誠信經營的卓越，因此獲得副總統蕭美琴邀請於總統府接見，肯定其在台灣建築品質提升的成就。

副總統蕭美琴致詞時指出，感謝獲獎者對台灣堅實建築的努力與貢獻，並期許建築界在永續、綠色發展及因應地震與氣候變遷挑戰上持續努力，讓台灣的房屋不僅具備安身立命的功能，更融入環保與安全的價值，讓每位台灣人民都能找到適合自己的家。

日勝生指出，集順生活科技的「鑄慕RADIUM ONE」坐落於台北市光復南路靜巷，是結合危老重建與都市更新的經典案例。原址為16棟老舊公寓的僑安新村，歷經12年整合後，規劃建設24層SRC鋼骨制震大樓，提供大安區與信義區少見的51-25坪住宅單位，可售戶數98戶住家及4戶店面。該案注重建築美學與安全性，並加入藝術與科技元素，打造國際級空間。

在規劃過程中，集順生活科技攜手日商日本國土開發(股)公司、陳廷杰建築師事務所等，將藝術與建築結合，致力於實現五大標章認證：WELL健康建築、黃金級智慧建築、綠建築、低碳建築、耐震建築，展現其對永續發展的承諾。依據其公開資訊，鑄慕案預計於2026年第4季完工。

日勝生指出，除了建築品質，「鑄慕RADIUM ONE」也深耕社區文化。在施工期間，集團將建築圍籬化為城市藝廊，邀請多位當代藝術家創作，以藝術活化空間，展現對台北東區記憶的致敬。

展望未來，日勝生指出，旗下日鼎水務與寶鼎再生水，已在水資源回收與再利用領域展現領先成果，並貢獻桃園公共污水下水道用戶接管比率超過61%。日勝生將繼續整合建築與循環經濟專業技術，期待在永續發展上實現環保與經濟效益的雙贏。