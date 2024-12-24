崇友預計年終發放4億元 員工平均可拿6個月+1.5萬獎金

年末將至，各企業年終獎金制度紛紛出爐。崇友（4506）24日表示，今年預計將發出約4億元的年終獎金，每個員工平均可拿6個月，外加1.5萬元的獎金，此外，為了留才，亦有調薪政策，基層員工調幅達約一成以上。

崇友今日舉辦台北101電梯啟用20周年紀念酒會，被問到年終獎金發放問題，崇友總經理游本立表示，崇友董事長唐伯龍秉持利潤共享制度，只要公司有賺錢，一定會回饋到員工身上，每一年都會提撥稅前盈餘一定的百分比做為年終獎金發放，雖然今年獲利可望較去年成長，但因為人員多增加50位左右，所以預計每位員工平均可拿6個月加1.5萬元獎金，維持與去年一樣的水準。

調薪制度方面，游本立指出，公司原先是每3年調薪一次，每3年升遷一次，但在通膨、徵才、留才三重壓力下，已經啟動新制度，大概每1到2年就可以調薪，平均調幅約3％到4％，當然，基層員工因為底薪有成長空間，所以調幅會較高，可達一成以上，而階級愈高的主管，調幅會愈低。

游本立指出，現階段電梯業最大的困境還是人力不足，目前崇友員工人數約1,450人，包括新梯安裝人員、維修保養人員，預計每一年可增加70到80位員工，由於徵人不易，公司的調薪制度也愈來愈好，像去年新梯安裝人員，不含主管，平均年薪約在78萬元，今年平均薪資可達至少80萬元以上。