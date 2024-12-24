新車安全評等 TESLA首度列入評等獲得五星

交通部24日公布TNCAP最新評等結果，此次也是首度針對TESLA進行評等，經過評選後，TESLA MODEL Y及HONDA CR-V皆獲得五顆星評等。

交通部指出，依「交通部執行臺灣新車安全評等作業要點」及「交通部臺灣新車安全評等規章」規定，財團法人車輛安全審驗中心今年陸續公布國內車輛評等結果，今日公布的為第四批。

其中被外界關注的TESLA MODEL Y也是國內首例電動車安全評等，MODEL Y於四大安全領域得分率中分別獲得成人保護97%、兒童保護89%、行人保護78%及安全輔助79%，依據星級評等平衡標準規定，MODEL Y車型整體星級評等為五顆星。盼能藉由TNCAP評估國內暢銷電動車型的主動安全輔助技術及被動安全碰撞後乘員保護性能等，以確保及揭露電動車之行車安全與資訊。

同時，交通部此次亦公布車輛業者針對去(2023)年度已評等CR-V車型(僅獲得三顆星)進行安全配備升級後，主動申請自費TNCAP評等的案例，於四大安全領域得分率中分別獲得成人保護97%、兒童保護89%、行人保護75%及安全輔助69%，依據星級評等平衡標準規定，CR-V車型整體星級評等為五顆星。其結果代表TNCAP制度除了提供消費者完整的車輛安全資訊外，亦鼓勵車輛業者持續開發更具安全性車輛，帶動車輛產業向上升級，整體提升國內道路交通安全性能。

TNCAP迄今已公布14個車型TNCAP評等結果，讓國內民眾購車時有客觀的安全參考依據，並帶動提升國內車輛安全性能水平，未來TNCAP將持續執行，預計明(2025)3月底會繼續公布2車型(TESLA MODEL 3及HONDA HR-V)的車輛安全評等結果，並秉持公平、公正與公開客觀的立場辦理各項作業，提供國人更多車輛安全資訊。