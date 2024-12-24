北安商60重劃驗收在即 台南安南區發展利多帶動房市

臺南市安南區的北安商業區市地重劃區（商60），於安南區北安路二段與安通路五段交叉口，總面積達37.17公頃，近期正進行工程驗收，預計於2025年1月正式啟用。重劃完成後，商60將釋出約6.69萬坪（約22.11公頃）的商業建築用地，並配備完善的公共設施，在地房仲達人對此表示，有望成為該區的商業副都心。

信義房屋台南民生店協理張榮表示，商60重劃區定位為安南區的商業副都心，因產權大部分為公有，未來配地較為單純，最快明年底或後年上半年就會有建案推出。未來若有大型賣場進駐，集中開發商業區提升商業服務品質，加上周邊數百公尺就有星巴克、麥當勞，更有三所國中小學區鄰近，屬於生活機能相對完善的重劃區，未來有機會成為商業副都心。

張榮補充說道，近年來安南區人口持續增長，2024年11月已有20.3萬人，成為臺南市第二個人口超過20萬的行政區。主要受益於南科、科技園區與鄰近工業區的發展，帶動就業機會增加吸引人口遷入。此外，區內生活品質提升、交通環境改善等因素，促進了人口快速成長，過去人口數排名第二的東區，也因此跌落至第三名。

但如果有住宅剛性需求的人，如東側的安西重劃區，主要多為屋齡10年左右的透天物件為主，總價約1,600-2,000萬即可入主。若喜歡住電梯大樓，鄰近也有不少單價約為28-30萬的二、三房的物件，總價約在900-1,300萬。

對於近期有商60周邊置產想法的買家，陳政光建議，多數人會以北安路周邊為主要購屋考量，北安路南側因靠近市區、奇美醫院，家裡有長輩同住的人會偏好選擇南側；而北安路北側購屋者，因更靠近高速公路上下班通勤方便，吸引了不少有南科通勤需求的購屋者。買家們可以根據自身需求，及未來周邊機能發展來決定。