TNCAP首輛電動車評測 Tesla Model Y獲5星

為提升國內車輛安全性並保障民眾知的權利，交通部推動「台灣新車安全評等計畫（TNCAP）」，今公布今年第3批受評車型Tesla Model Y及Honda CR-V的評等結果，皆獲得5顆星，其中Model Y是此計畫首輛受評電動車，Honda CR-V則為第2輛業者自費車款；明年預計還會針對Tesla Model 3進行評測。

交通部「台灣新車安全評等TNCAP」每季依照銷量選定受評車型，去年以來已陸續選定Toyota Corolla Cross、Toyoyta RAV4、Toyota Corolla Altis、 Sienta、Honda CR-V、Ford Kuga、Toyota Yaris、Nissan Kicks、Lexus NX、Honda FIT與X-Trail等5品牌、12車型辦理碰撞測試。

交通部表示，Tesla Model Y此次在四大領域中，分別獲得成人保護97%、兒童保護89%、行人保護78%、安全輔助79%。Honda CR-V在四大領域中，分別獲得成人保護97%、兒童保護89%、行人保護75%、安全輔助69%。

交通部指出，Tesla Model Y雖與國外相似車型同樣配有車速輔助系統，但無法辨識國內實際道路具有隱含車速限制標誌的速限資訊。

交通部表示，Honda CR-V相較於上次獲3星車款，改版後新增駕駛座及副駕駛座膝部保護空氣囊、副駕駛座安全帶提醒裝置、後座側方胸部保護空氣囊、後座安全帶提醒裝置及肩部高度位置調整器，在四大領域中所獲分數均大幅提升。

交通部指出，截至今年第4季已公布14款車型受評結果，其中包括3款3星、3款4星、8款5星車款。明年預計依銷量針對Tesla Model 3、Honda HR-V、Nissan SENTRA（自費）、Toyota VIOS、LEXUS RX、HYUNDAI CUSTIN、Toyota TOWN ACE、HYUNDAI TUCSON、MG HS進行評測。