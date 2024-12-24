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台虹法說會／總座：泰國廠量產客戶認證進度超預期

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
台虹總座江宗翰。記者尹慧中攝影
台虹總座江宗翰。記者尹慧中攝影

軟性銅箔基板(FCCL）龍頭台虹（8039）今日召開法說會，回應外界關注泰國廠進度，台虹總座江宗翰今日提到，台虹泰國5月已量產進度超乎預期，今年第4季已有數個國際客戶對當地展品工廠設備認證成功，預期2025年需求量產以及地緣政治趨勢需求完全可以符合，終端客戶以外，該廠也配合各大主力軟板客戶們也陸續在當地擴廠與2025年開出產能需求。

江宗翰也提到，泰國二期配合市場巨大變化而與時俱進，一旦有確定進度會第一時間對外報告。

台虹財務長潘祈愿也說，泰國廠因應國際客戶供應鏈韌性需求而布局，可靈活調度台灣與泰國廠產能因應客戶端需求。

配息方面，台虹說，從在手現金充沛來看，公司配息率目標回到過往水準配息率70-80%不等，並傾向以現金配發。

就景氣與2025年營運而言，台虹提到，2025年材料面需求屬於第1與第4季為較淡，不過實際情況仍看客戶們產能調配，目前看第2與第3季是相對高。至於明年首季與今年第4季相比約略差不多。

台虹也說，2025年公司持續營運機構優化，重要的三大產品線打樣測試會是2025-2027年的成長動能。

台虹 泰國 配息

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