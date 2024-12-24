一站式整合移動服務LINE GO 明年增包車和充電項目

一站式整合交通移動服務LINE GO董事長暨執行長林群盛今天表示，LINEGO會員突破430萬名，共享車服務成長5倍，綠能減碳車隊達到5000輛，預估2025年推出包車和充電服務，合計將有7個多元移動服務項目。

LINE GO中午舉行媒體交流會，林群盛指出，LINEGO會員數突破430萬名，平台共享租車服務上線剛滿一年，服務趟次成長5倍，共享車訂單量也成長5倍。10月推出的綠能減碳車隊，已達5000輛目標。

展望2025年布局，林群盛表示，明年1月LINE GO將推出「包車」服務，也將進一步推出電動車充電地圖服務，串接市場主流充電營運商，因應消費者對各類便捷移動服務需求，預期明年多元移動服務項目將累計達7項。

LINE GO說明，目前多元移動服務項目包括計程車、機場接送、共享、門市租車，今年11月導入代駕服務。

在綠能減碳車隊布局，林群盛指出，今年10月成立綠能減碳車隊，布局計程車電動化，並投入500輛納智捷（LUXGEN）n7車款，與LINE FRIENDS合作，綠能減碳車隊突破5000輛，可減少相當於5座大安森林公園一年的吸碳量。