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新竹縣國土分區圖通過審議 國土署點名剩7縣市未繳

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
國土署多次強調，國土計畫法將在明年如期上路。圖／聯合報系資料照片
國土署多次強調，國土計畫法將在明年如期上路。圖／聯合報系資料照片

內政部24日召開國土計畫審議會第34次會議，審議「新竹縣國土功能分區圖草案」，最終全案原則同意通過。國土署表示，已完成全國8縣市國土功能分區圖審議，只剩下7縣市尚未繳交國土功能分區圖。

國土署指出，其餘縣市將儘速召開國土計畫審議會議進行審議，此外，16項子法已發布，其他7項預計今年底完成發布。

國土署說明，新竹縣政府依據全國國土計畫及新竹縣國土計畫指導繪製國土功能分區圖，本次會議主要針對地方政府提出原住民族部落範圍內聚落的農業發展地區第4類劃設方式進行充分討論。

國審會委員指出，此類劃設為國土保育地區第1類土地，且目前存有2016年5月1日以前供居住使用的建築物，後續將可以透過「原住民族土地使用管制規則」輔導合法，並予以兼作零售、服務及餐飲等設施項目，決議維持原劃設；其餘為興辦社宅需求，新增城鄉發展區第2類之3劃設範圍等議題，則照縣府意見通過。

國土署還說，目前全國僅剩桃園市尚未完成縣市層級國土計畫的審議，呼籲地方政府應本於權責積極辦理，另外尚未繳交國土功能分區圖的7縣市，只剩下新北市、桃園市、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣及台東縣應加速完成提送。

國土署強調，國土計畫未來將接軌及取代現行區域計畫法，並透過全國及縣市國土計畫、國土功能分區圖繪製或鄉村地區整體規劃等機制，建立國內非都市土地及空間合理使用的新秩序與管理措施，共同為國家永續發展來努力。

原住民 地方政府

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