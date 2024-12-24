台積電帶動高雄房市熱 建商今年砸百億購地
近年高雄建設話題不斷，吸引各大建商持續進駐，住商機構觀察實價登錄，截至目前最新資料，高雄市前十大土地交易當中，有6筆皆為品牌建商購入，且6筆總價加總就近百億元。
大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，高雄市近年大型建設不斷，雖然房市受到政策調整影響，但後市看俏，加上開發商未來仍有推案壓力，積極增加土地庫存更為必要，自然積極進場。
根據實價登錄揭露，今年截至目前為止，高雄市土地交易總價最高者為楠梓區惠民段16地號一案，該地為中石化土地標售案，總面積達3,795.8坪，於8月底由知名建商以總價28億4,686萬元拿下，換算土地單價約每坪75萬元，創下楠梓區實價登錄以來總價最高之土地交易。
住商不動產楠梓高大謙行加盟店店東侯鐵漢指出，楠梓區新案均價已達每坪30餘萬、近40萬元，市場以2~3房為主，2房含車位新案總價帶約落在1200~1800萬元之間，受惠周邊科技新貴剛性需求穩定，區域房價具支撐力道。
賴志昶表示，高雄市今年截至目前為止，土地市場排名第二名交易為位於前鎮區經貿段五小段1-1地號一案，該案同樣為中石化土地標售案。
該案能創下高總價，主因位處亞洲新灣區周邊，鄰近高雄市區，蛋黃區機能成熟，且區域近年來深受各大建商龍頭看好，推出不少大坪數豪宅物件，高總價住宅行情站上5字頭，房市前景頗受看好。
住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨分析，今年高雄市土地交易熱區仍為具房市發展願景的重劃區，例如橫跨前鎮、苓雅的亞洲新灣區，左營高鐵特區等。
另外，觀察此十筆土地交易案，皆成交於9月20日央行推出第七波信用管制措施之前，除實價交易揭露延遲等因素，顯示此波政策打房確實減緩建商購地腳步，惟長線發展仍需觀察國際政經局勢與中央態度，才更能精準判斷。
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