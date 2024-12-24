快訊

國旅更貴了？2025年起旅宿不給「一次性備品」 網戰翻：很多人誤會

摔落3樓高！台中BMW闖雙黃線撞死19歲女騎士 肇事男辯車輛失控

過年要出國！女友長輩突病危 男問「該取消嗎？」網勸別有遺憾

台積電帶動高雄房市熱 建商今年砸百億購地

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
高雄市近年來有科技產業議題加持，土地交易市場蓬勃發展。示意圖／住商機構提供
高雄市近年來有科技產業議題加持，土地交易市場蓬勃發展。示意圖／住商機構提供

近年高雄建設話題不斷，吸引各大建商持續進駐，住商機構觀察實價登錄，截至目前最新資料，高雄市前十大土地交易當中，有6筆皆為品牌建商購入，且6筆總價加總就近百億元。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，高雄市近年大型建設不斷，雖然房市受到政策調整影響，但後市看俏，加上開發商未來仍有推案壓力，積極增加土地庫存更為必要，自然積極進場。

根據實價登錄揭露，今年截至目前為止，高雄市土地交易總價最高者為楠梓區惠民段16地號一案，該地為中石化土地標售案，總面積達3,795.8坪，於8月底由知名建商以總價28億4,686萬元拿下，換算土地單價約每坪75萬元，創下楠梓區實價登錄以來總價最高之土地交易。

住商不動產楠梓高大謙行加盟店店東侯鐵漢指出，楠梓區新案均價已達每坪30餘萬、近40萬元，市場以2~3房為主，2房含車位新案總價帶約落在1200~1800萬元之間，受惠周邊科技新貴剛性需求穩定，區域房價具支撐力道。

賴志昶表示，高雄市今年截至目前為止，土地市場排名第二名交易為位於前鎮區經貿段五小段1-1地號一案，該案同樣為中石化土地標售案。

該案能創下高總價，主因位處亞洲新灣區周邊，鄰近高雄市區，蛋黃區機能成熟，且區域近年來深受各大建商龍頭看好，推出不少大坪數豪宅物件，高總價住宅行情站上5字頭，房市前景頗受看好。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨分析，今年高雄市土地交易熱區仍為具房市發展願景的重劃區，例如橫跨前鎮、苓雅的亞洲新灣區，左營高鐵特區等。

另外，觀察此十筆土地交易案，皆成交於9月20日央行推出第七波信用管制措施之前，除實價交易揭露延遲等因素，顯示此波政策打房確實減緩建商購地腳步，惟長線發展仍需觀察國際政經局勢與中央態度，才更能精準判斷。

高雄市2024年土地交易。表／住商機構提供
高雄市2024年土地交易。表／住商機構提供

實價登錄 建商 房市

延伸閱讀

台灣虎航「Happy Boxing Day」全航線799元起 今天上午10時開搶

台積電回神 市值重返28兆

宏達電擴大高雄XR布局

長榮粉萌機快閃高雄-香港 華航皮卡丘彩繪機明年飛日韓

相關新聞

黑松持續擴大營運規模 明年營收再衝百億元

黑松百年慶，營收續衝百億。黑松（1234）昨（23）日召開法說會，董事長張斌堂宣布，將以「黑松100轉動．感動」作為100周年主題。

台積電帶動高雄房市熱 建商今年砸百億購地

近年高雄建設話題不斷，吸引各大建商持續進駐，住商機構觀察實價登錄，截至目前最新資料，高雄市前十大土地交易當中，有6筆皆為...

高雄2024十大土地交易出爐 最紅、總價最高還是這裡

高雄2024年十大土地交易出爐，六成都是品牌建商買下，總價最高的土地還是受惠台積電設廠效應的楠梓區，總價28.4億、土地...

魷魚遊戲掀觀光熱 鹽埕區透店交易量年增翻倍

知名影集「魷魚遊戲」中的巨型「英熙娃娃」，本月21日現身高雄港灣，還有一日限定近10分鐘的魷魚主題無人機燈光秀，單日就吸...

房產大數據／央行理監事會落幕「金檢」成焦點 投資客、多房族難操作資金

每週一揭曉上週房市熱門關鍵字，2024年第四季央行理監事會未見第八波信用管制踪影，不料卻在金檢開大刀，專家警告投資客、多房族恐陷解約窘境。

台南強化空汙管制 8家工廠改善減排逾104.4公噸

近年空品不良常來自臭氧濃度趨升所致，南市多箭齊發，降低臭氧前驅物氮氧化物及揮發性有機物排放，除與大型企業協商減排，也簡化...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。