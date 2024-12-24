台中市年收入破百萬房貸族 三大屯區占一半

近年台中房市相當火熱，房價漲勢驚人，購屋門檻也因此被拉高。中信房屋研展室彙整財團法人金融聯合徵信中心資料，今天上半年台中市年收入破百萬的房貸族共計新增6,512件房貸，其中北屯區佔了1,484件、西屯區928件、南屯區840件，這三大屯區的申貸件數合計3,252件、佔了總數的一半。

中信房屋研展室副理莊思敏指出，三大屯區兼顧生活機能與未來發展性，房市抗跌保值性很強，預估在房市持續降溫的情況下，未來會有不少購屋民眾和建商會回防至這些精華區。

中信房屋文心河南加盟店店長陳珮甄指出，根據聯徵中心資料，2014年上半年台中市年收入破百萬的房貸族共申貸3,313件、佔申貸總數10,502件的31.5%，但到了2024年，這一比值已上升至38.3%、接近4成，顯示出台中市的買方財力確實逐漸增強。這一變化可以從兩個方面來解釋，一方面，中部本身就是傳產重鎮，再加上中部科學園區與台積電等大型企業吸引了大量科技人才的聚集，隨著企業主、企業高層及科技新貴的增加，高收入族群的比例自然也跟著上升。

另一方面，近年台中房價突飛猛進，目前台中市精華區屋齡20年以內中古屋的房價普遍已經站上4字頭，新建案更是可以達到5字頭以上的行情，面對持續上漲的房價，如果沒有足夠的經濟實力，買房確實相當有挑戰。

對於三大屯區成為這些高收入族群的不二之選，陳珮甄表示，這些收入可觀的民眾在買房時，除了關注生活機能的便利性、居住環境的舒適性外，亦特別重視房產的增值潛力，三大屯區毋庸置疑是台中「蛋黃中的蛋黃」，而且又有相當豐富的建設題材為區域房市增添亮點，包括：北屯的十四期重劃區、廍子重劃區；西屯的七期新市政中心、水湳經貿園區；南屯的單元二、三重劃區等等。隨著各項建設項目的推進與落實，未來三大屯區的房市交易量仍有穩健成長的空間，相當值得購屋民眾留意。