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魷魚遊戲再掀高雄觀光熱 這區透店交易量年增翻倍

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
受惠觀光帶動，高流與捷運鹽埕埔站周邊，今年透天店面交易量已相比去年大幅增加超過。圖／台灣房屋提供
受惠觀光帶動，高流與捷運鹽埕埔站周邊，今年透天店面交易量已相比去年大幅增加超過。圖／台灣房屋提供

知名影集「魷魚遊戲」中的巨型「英熙娃娃」，21日現身高雄港灣，還有一日限定近10分鐘的魷魚主題無人機燈光秀，單日就吸引逾十萬人朝聖，為期16天的活動，將再度點亮高流周邊觀光商機。台灣房屋集團根據內政部實價資料統計，近年觀光熱度暴增的高雄流行音樂中心與捷運鹽埕埔站周邊商圈，今年透天店面交易量約為24棟，已相比去年大幅增加超過一倍，人潮帶入錢潮，周邊店面商機也進而受惠。

台灣房屋高雄新站加盟店店東楊秉瑞表示，從2022高雄燈會無人機秀、黃色小鴨、貓貓蟲咖波，再到魷魚遊戲等一連串展演活動，帶旺高流、駁二觀光熱度，也將整個鹽埕區從舊城區再度點亮為觀光特區，商圈人流車流越來越多，一到假日不少餐廳、小吃店都出現排隊人龍。

楊秉瑞指出，從捷運鹽埕埔站一路延伸到高流、駁二周邊，店面產品類型以透天居多，近期出租率有逐漸提升，尤以餐飲小店面最多，然而鹽埕商圈開發早，透天建物多6、70年以上超高齡老屋，如為主要幹道五福四路、大勇路、七賢三路、建國四路的臨路型店面，因聚客力高，總價與租金行情會較為亮眼，以五福四路上的2層樓50坪老透店，整棟帶租約開價約在5000萬元，投報率約2%以上，可當現成包租公，頗受投資人青睞。

此外，鹽埕區大多數用地屬土地價值高的商三~商五用地，加上建物具都更、危老重建整合紅利，今年也有部分透店是由建商連棟整批收購，開發前期可收租兼養地，而近年鹽埕新大樓供給量增，隨人口進駐帶動消費需求，也進而帶旺店面需求。

今年高雄聖誕節還有另一個新興觀光熱點，高達26公尺的巨型聖誕樹就在中央公園，每15分鐘還有泡泡雪花從樹頂飄落，搭配9大主題燈區，從11月底開展至今，吸引大批觀光人潮湧入，更帶動周邊的新崛江商圈再爆人潮，觀察中央公園與新崛江商圈周邊，今年透天店面交易熱度同樣攀升，交易量相比去年已增加約5成。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，隨商圈轉移北高雄，近幾年新崛江人潮銳減，影響店面空置率提高，隨高雄觀光行銷有成，受惠大型主題活動帶入人潮，有利復甦消費商機，再度點亮商圈店面需求，不過長期仍需商圈創造特色方能聚客與留客，而央行打炒房「管住不管商」，熱門商圈高收益的商用不動產，也將持續吸引置產族目光，明年1月愛河港灣，將再迎來日本高人氣的吉伊卡哇（Chiikawa）超萌登場，也可望為周邊商圈發展再添柴火。

2024南高雄觀光商圈透店交易量。資料來源／台灣房屋
2024南高雄觀光商圈透店交易量。資料來源／台灣房屋
近年高雄流行音樂中心主題活動夯,觀光人潮帶旺周邊店面商機。圖／台灣房屋提供
近年高雄流行音樂中心主題活動夯,觀光人潮帶旺周邊店面商機。圖／台灣房屋提供

捷運 無人機 觀光

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