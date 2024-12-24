永昕明年邁入新里程碑 將成為兩項國際上市藥品生產廠

永昕（4726）董事長陳佩君23日表示，永昕生醫自2019年轉型為專業生物藥CDMO（委託開發暨製造服務）公司以來，專案合作的數量至今已成長超過2倍。隨客戶藥物取證及上市規劃，預計自2025年起，永昕將正式邁入下一階段，成為兩個上市生物藥品的國際市場供應商，為未來營收成長建立穩定基礎。

永昕昨日受邀參加法人說明會，陳佩君表示，永昕目前在產能方面，擁有的二個GMP廠可滿足藥品各個階段的生產需求。GMP一廠具多條產線，可提供少量、多樣的彈性化生產；GMP二廠提供規模化大量生產，其原料藥產能規模為一廠的6倍、充填線產能為一廠的30倍。永昕GMP二廠的充填線將於2025年第1季投產，該產線歷時兩年耗資7億元，引進德國OPTIMA的自動化充填機、Isolator、凍乾機，具備高效能、自動化的充填能力，年產量最高可達1,000萬劑，預計將帶動公司未來營收成長。

陳佩君表示，永昕已在傳統生物藥深耕20餘年，同時亦致力於發展抗體藥物複合體（ADC）與細胞治療等兩大新興生物藥領域。在ADC技術方面，永昕結合建誼生技，提供ADC從設計、製程開發到GMP生產的一站式服務。

在細胞治療方面，永昕已建立了平台化技術，為多元的細胞治療市場提供客製化的服務，可有效縮短藥物開發時程。同時，符合PIC/S GMP標準的細胞治療先導工廠也正在建置中，完成後可支援臨床用藥生產需求，涵蓋從早期開發到GMP生產的完整服務。

陳佩君表示，永昕生醫將繼續深耕傳統與新興生物藥的研發與製造，透過產能擴充與技術創新，滿足全球生物藥市場的需求，實現成為世界知名Bio-CDMO公司的願景。