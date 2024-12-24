堅持19年送聖誕禮到偏鄉 KPMG攜企業捐出290台電腦

KPMG安侯建業23日舉辦「信福傳遞 讓愛遍地」公益活動，吸引18家企業共襄盛舉，慷慨捐贈290台電腦及螢幕至偏鄉數位學習中心與社福機構。此外，KPMG同仁化身「聖誕天使」，認購823份聖誕禮物，送至20所偏鄉小學，為孩童圓夢並創歷年新高。

KPMG主席陳俊光表示，這項捐贈活動已持續19年，展現企業對社會責任的承諾。今年更結合KPMG推動的數位創新，透過電腦捐贈促進數位平權，縮小偏鄉與都市間的資源落差。同仁們熱情響應，將愛心化為具體行動，掃空偏鄉孩童的聖誕願望，並號召客戶與合作廠商捐贈物資，攜手將愛傳遍全台。

活動負責人唐嘉鍵補充，公益是KPMG核心價值，期待未來能持續匯聚更多資源，透過電腦捐贈與愛心禮物為更多偏鄉家庭帶來希望，讓這份溫暖年年延續，成為助力偏鄉成長的重要力量。