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台南強化空汙管制 8家工廠改善減排逾104.4公噸

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市環保局稽查人員到塗料工廠採樣，強化揮發性有機物管制。記者鄭惠仁／翻攝
台南市環保局稽查人員到塗料工廠採樣，強化揮發性有機物管制。記者鄭惠仁／翻攝

近年空品不良常來自臭氧濃度趨升所致，南市多箭齊發，降低臭氧前驅物氮氧化物及揮發性有機物排放，除與大型企業協商減排，也簡化申請流程，今年更要求揮發性有機物排放超過2公噸的工廠全面收集處理，已有8家改善，減少逾104.4公噸排放量。

揮發性有機物VOCs在陽光照射下易與氮氧化物反應生成具刺激性的臭氧，對呼吸系統造成危害。為強化VOCs管制，環保局也定期抽測工廠原物料及產品的VOCs含量，若與申報數據差異超過10%，即重新核算排放量與空汙費，藉此督促業者提升控管措施，多管齊下，守護民眾健康。

南市環保局表示，只要是今年新設工廠都應符合相關管制，對於既有工廠因考量設置工期，給予適度緩衝期程最晚2027年前改善完成。統計前10月，揮發性有機物排放量達2公噸以上全面收集處理已有8家完成改善，減少104.4公噸排放量；以高標準核定空汙防制設備操作條件，已完成27張許可核發，空汙防制設備增加風量監控紀錄已有35個製程完成設置。

環保局長許仁澤說，針對揮發性有機物，積極輔導廠商改用低碳、低VOCs含量的原物料，例如印刷廠採用環保油墨、植物性油墨或水性油墨，從源頭減量；同時持續與工廠協談訂定VOCs減量目標並規畫VOCs年排放量超過2公噸的大小工廠提升廢氣收集效率。

除了工廠排放源，民生逸散源也需重視，室內裝修及老屋翻新常用的建物塗料中普遍含有VOCs，南市環保局自去年起抽查市售塗料，包括外觀標示、資訊完整性及VOCs含量。若發現違規，將依法處罰生產工廠，並禁止相關塗料上市，以源頭管控守護民眾健康。

許仁澤提醒，近年來稽查工廠時，發現許多業者疏忽未落實防制設備的操作，例如防制設備的參數與許可不符、設備耗材未更換、或設備未啟動等情況。提醒要妥善操作廠區內的防制設施，避免因空氣汙染而受到處罰。如經查獲與核發的空汙許可證不符，將處10萬元以上至2000萬元以下的罰款。

環保 空汙

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