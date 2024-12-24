竹北遠百對面角地蟬聯地王每坪99.6萬元 寶山漲幅最大

新竹縣114年公告土地現值調整經新竹縣地價與標準地價評議委員會於12月18日評定通過，全縣公告土地現值平均調幅較113年上漲5.97％，地王由「光明六路東一段、莊敬南路角地公園段482地號」蟬聯，公告土地現值每平方公尺30萬1319元，每坪99萬6076元。

全縣各行政區評定結果，公告土地現值漲幅最大為寶山鄉，因新竹科學園區高科技產業持續發展，廠商持續進駐且持續興建廠房中，園區原有用地及擴建一期、二期按開發情形調整公告土地現值，且園區用地範圍較大，帶動全鄉平均漲幅10.16％居首。

其次為竹北市，因公共設施完善，生活機能良好，房市交易熱絡帶動價格上漲，全市平均調幅7.63％。另受大型百貨及連鎖餐飲業者進駐縣政二期商圈影響，該商圈持續發展並帶動地價成長，區內「光明六路東一段及莊敬南路角地」蟬聯新竹縣地王。

地政處表示，本次公告土地現值評定作業，主要掌握市場變動趨勢及地價層次高低作為調整依據，針對市場交易熱絡及公告土地現值相對市場行情偏低區域進行重點調整，兼顧新竹縣地價區段均衡性及合理性；同時蒐集民眾及相關單位意見，並考量民眾稅賦負擔及政府財政收入等因素後，研擬調整方案提送地價及標準地價評議委員會評議通過。

新竹縣公告土地現值調整結果將於明年1月1日正式公告，並可於公告後至縣府及各地政事務所網站查詢。如有大量下載最新地價資料需求者，將同步公開於「新竹縣政府資料開放平台」提供民眾下載，歡迎多加利用。