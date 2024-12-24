房產大數據／央行理監事會落幕「金檢」成焦點 投資客、多房族難操作資金

2024年的房市持續處於動盪不安的局面，特別是在連續兩波信用管制政策後，市場買氣進一步下滑。樂屋網統計今年自家網站的流量數據變化，六都的線上看屋量在6月和9月的信用管制政策後普遍下降，幅度介於22％到25％之間，僅台南市受影響相對較小，降幅僅有4.94％。

住商不動產台南文元海安加盟店總經理林富國說明，這主要歸因於台南市的剛性需求較高，使得市場相對穩定。然而，他也指出，台南不同區域的影響程度仍有差異，越靠近市中心的地區，由於保值與抗跌能力較強，受到的衝擊相對輕微。

信用管制續行、金檢補刀 網友讚：這次終於打對了

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體

信用管制影響深遠，引起市場對央行推出第八波打炒房措施的擔憂，所幸12月19日的央行理監事會並未宣布新的管制政策，讓買房族稍感安心。（延伸閱讀：央行監察理事會決議出爐！政策利率按兵不動、AI熱潮助力國內經濟成長）

不過，《房產溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體，觀察網友在近一周內（2024/12/16~2024/12/22）對「央行第四季理監事會」的討論，「金檢、集中度、放款、成數、降溫、房貸」等熱門關鍵字。央行雖未加碼新一輪打炒房政策，總裁謝金龍卻強調，將加強對不動產貸款的金融檢查（簡稱金檢），要求銀行落實規範並改善多項缺失。此次金檢預計針對以下三大問題進行強化：

1、貸款成數超過法定上限：借款人以兩筆貸款支付購屋款，導致總貸款成數超標。

2、利用其他名目貸款增加額度：如以周轉金貸款名義為購屋貸款增額，甚至利用增貸償還原有貸款，規避政策限制。

3、其他缺失：包括購地貸款保留不足一成、無實質需求卻申請第2戶貸款，以及先收預售屋貸款申請書並錄案等問題。

雖然政府早在2010年已規定增貸資金不得用於房地產，但過往銀行並無特別追踪增貸、科目四（周轉金）、理財型房貸等資金的實際運用，使部分民眾得以藉此填補自備款缺口。因此央行加強管制的舉措引發網友關注，紛紛表示：「央行認真了，之前都裝傻沒看到」、「抓到補錢，補不出來法拍」、「不把購屋槓桿打掉，怎可能房價會修正」、「之前本來就規定不行了，再次重申而已」、「第一次覺得政府在房市上有做對事」。

投資客多屋族恐迎違約窘境 徐佳馨提醒審慎看待明年房市

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨在理監事會當天也透過臉書分享央行嚴控資金一事，並直言：「央行看似平靜，但你們想要弄錢出來，讓你們沒辦法弄出半毛錢」。《房產溫度計》進一步向徐佳馨請教，她指出第七波信用管制政策將至少延續至2025年底，再加上明年即將迎來的大交屋潮，投資客和多屋族若無法以人頭移轉，可能面臨貸款不足、無法交屋甚至違約的窘境。

徐佳馨強調，政策短期內不會進一步收緊，但市場已來到轉折點，買房族應謹慎評估自身財務狀況，避免與政策對抗。她提醒，明年第一季的央行理監事會政策走向仍以穩定為主，投資人應審慎操作，以免在動盪的市場中陷入困境。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2024年12月16日至2024年12月22日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體。

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『央行第四季理監事會』相關文本進行分析，調查「熱門關鍵字」(註1)作為本分析依據。

*註1 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析軟體，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。

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