首泰信義一樓空間送暖 仁愛國小弦樂團任音樂親善大使

慶祝聖誕佳節，大師房屋特別邀請世界夫人及在地深耕的仁愛國小弦樂團，於12月20日在首泰信義舉辦「愛分享聖誕音樂會」，弦樂團的學生們於信義安和站五號出口(首泰信義社區一樓開放空間)演奏多首經典的聖誕組曲，為社區及附近居民帶來歡樂的節慶氣氛，並由受邀的世界夫人代表親自致贈小朋友聖誕禮物，傳遞佳節祝福。

此次活動不僅是一場音樂饗宴，更是一場社區共融的溫馨盛會，希望透過這次活動，聯繫社區鄰里情感，同時藉由孩子們的音樂演出與世界夫人的熱情參與，分享傳承與祝福的聖誕氛圍。

1998年成立的仁愛國小弦樂團，一直是台北市大安區鄰里間的音樂親善大使，每年聖誕節前夕都會受邀至各地演出，包含台新大樓的點燈儀式、空總的園遊會、大安森林公園、通化夜市音樂快閃活動等。

弦樂團團長張宛誌老師表示，每一次表演機會，不僅讓孩子們能夠透過音樂培養自信心，更能將歡樂傳遞給每一個人。

這次活動包括政商大老暨中佳電力董事長王應傑、首泰建設副董羅永宜、世界夫人台灣世界發展協會理事長孫妤舒、世界夫人中華台北賽區品牌形象大使暨王應傑夫人胡寶莉、2022世界夫人冠軍暨知名藝人蔡詩芸母親蔡麗娜女士，以及大師房屋董事長陳建慶均出席，同時送給小朋友聖誕禮物並感謝他們精彩的演出，祝福小朋友們學業進步，音樂造詣更上層樓。