台中市高收入族群買房買哪裡？ 這三區占一半

近年台中房價漲勢驚人，購屋人「門檻」也拉高。中信房屋研展室彙整聯徵中心資料發現，今年上半年台中市年收入破百萬的新增房貸共6,512件，占整體新增房貸達38.3%，將近四成。

觀察高所得者購屋區，主要集中在屯區，其中北屯區1,484件、西屯區928件、南屯區840件，三大屯區的申貸件數合計3,252件、占了總數的一半。

中信房屋研展室副理莊思敏表示，三大屯區兼具生活機能與未來發展性，房市具抗跌保值性，在房市持續降溫的情況下，預估未來會有不少購屋民眾和建商會回防至這些精華區。

中信房屋文心河南加盟店店長陳珮甄指出，根據聯徵中心資料，2014上半年台中市年收入破百萬房貸族共申貸3,313件、占申貸總數31.5%。今年上半年已上升至38.3%、接近4成，顯示出台中市的買方財力確實逐漸增強。

這一變化可以從兩個方面來解釋，一方面，中部本身就是傳產重鎮，再加上中部科學園區與台積電等大型企業吸引大量科技人才的聚集，隨著企業主、企業高層及科技新貴的增加，高收入族群的比例自然也跟著上升。

另一方面，近年台中房價突飛猛進，目前台中市精華區屋齡20年以內中古屋的房價普遍已經站上4字頭，新建案更是可以達到5字頭以上的行情，面對持續上漲的房價，如果沒有足夠的經濟實力，買房確實相當有挑戰。

陳珮甄表示，收入可觀的民眾在買房時，除了關注生活機能的便利性、居住環境的舒適性外，亦特別重視房產的增值潛力，三大屯區是台中「蛋黃中的蛋黃」，又有相當豐富的建設題材為區域房市增添亮點，因此吸引高收入民眾。

莊思敏表示，「金龍風暴」持續發酵，房市買氣急速下降，購屋民眾的入場決策趨於審慎，以蛋白區與蛋殼區來看，由於自住買盤的缺乏，房市表現可能會面臨不小的反轉壓力。

反觀蛋黃區，在人口、產業、建設的共同支撐下，區域房價仍具有很強的抗跌保值性，特別是在房市前景不明朗的狀況下，消費者往往也會更傾向選擇回到蛋黃區置產。