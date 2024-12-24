快訊

大法官人事案今投票！國民黨團「全數封殺」、發樣張說明防投錯票

台灣虎航「Happy Boxing Day」全航線799元起 上午10點準時開搶

台積電開高15元送上聖誕大禮 台股早盤漲逾200點

安成生技擬現增上限4億元 加速罕病新藥AC-203全球收案

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

安成生技（6610）23日表示，為持續推進旗下新藥的臨床研發及充實營運資金，董事會決議以不超過4萬張，每股發行價格不低於10元，辦理現金增資發行新股，預計募集資金上限4億元。實際發行股數與價格，視公司實際需要及市場狀況，授權董事長於符合相關法令及主管機關核准的前提下全權處理。

安成生技總經理蔡承恩指出，新藥公司如開發全新成分的藥物，成功的不確定性甚高，且需投入龐大的資金成本，從篩選有效成分、開發藥物劑型、到各階段臨床試驗至最終取得上市許可，往往動輒十數年，對新藥公司與投資人來說充滿不確定性。

安成生技採取兼具效率與創新的老藥新用策略（drug repositioning），選取作用機制與其致病機轉緊密對應的已上市藥物，針對目前尚無治療用藥或病患需求未獲滿足的適應症開發新劑型，在全球範圍內取得專利，並展開一系列的動物與人體實驗。這樣的新藥開發策略具有目標市場明確、開發時間較短、開發成本較低，以及降低風險等優點。

安成生技開發中新藥AC-203，用於治療單純型表皮分解性水皰症（epidermolysis bullosa simplex, EBS）的臨床研發已進入中後期階段，AC-203的有效成分是diacerein（雙醋瑞因），其口服劑型在歐洲、中南美洲及亞洲許多國家已核准用於治療骨關節炎，人體使用經驗已超過30年，因此藥物安全性無虞。安成生技研發團隊發現，Diacerein能抑制細胞內發炎物質形成，不但降低發炎反應，亦可有效緩解 EBS 的致病機轉，因此開發出方便病患使用且保濕度佳的外用軟膏。

蔡承恩進一步指出，AC-203已在美國、歐盟及台灣取得孤兒藥資格，並且獲得美國罕見兒科疾病用藥認定，美國FDA也授予快速審查認定，顯見AC-203用於治療EBS具有獨特的利基。安成生技目前全力推進AC-203全球多國多中心的二/三期試驗，已於2024年4月在澳洲收納首位受試者，目前在美國、台灣、澳洲、菲律賓、英國、義大利、奧地利、波蘭、馬來西亞、以色列、韓國、法國、希臘、阿拉伯聯合大公國等十多國同步收案，整個試驗預計收納80至100 位病患。預計於2025年下半年進行期中分析。

安成生技除持續推進AC-203的全球臨床試驗外，亦積極在世界範圍內尋找合作夥伴與授權對象，爭取相關授權金與里程碑金挹注。

安成生技具有多元的研發產品線，AC-203外用軟膏除用於治療EBS外，另一項適應症類天皰瘡（Bullous Pemphoid）已在國內完成臨床二期試驗。此外，皮膚外用JAK抑制劑用於治療環狀肉芽腫（Granuloma Annulare）的開發中新藥AC-1101已在美國順利完成臨床一期試驗，目前正準備向美國FDA申請孤兒藥認證。

生技 美國

延伸閱讀

IU自曝罕病「皮膚沒感覺」 醫揭斯基特症候群特色：重症機率不大

男星驚爆罹患罕病！突爆下半身癱瘓暴瘦「無藥可救」

女性才會得的罕病 慈祐宮捐贈雷特氏症病友特製輪椅

罕病權促會／曾敏傑：罕病防治須串連產檢、新生篩檢、罹病生育

相關新聞

台中市高收入族群買房買哪裡？ 這三區占一半

近年台中房價漲勢驚人，購屋人「門檻」也拉高。中信房屋研展室彙整聯徵中心資料發現，今年上半年台中市年收入破百萬的新增房貸共...

台灣大永續論壇／環境部次長施文真：「永續長聯盟」催動淨零

環境部政務次長施文真昨（23）日表示，環境部接軌國際，預計下周提出更具企圖心的第三階段（2026年至2030年）溫室氣體...

台灣大永續論壇／台灣大董座蔡明忠：用科技解決氣候問題

台灣大董事長蔡明忠昨（23）日表示，全球氣候變遷挑戰迫在眉睫，近期極端氣候頻頻繁發生，「時間已經不站在我們這邊」，科技是...

台灣大永續論壇／台灣大總座林之晨 強攻儲能、淨零研發

台灣大總經理林之晨昨（23）日表示，台灣大積極投資儲能，並投入淨零科技研發，同時啟動藍碳計畫，未來要將成功經驗複製到台灣...

台灣大永續論壇／Greentown Labs 資深副總裁Aisling Carlson 新創扮演關鍵角色

美國綠色科技孵化基地Greentown Labs資深副總裁Aisling Carlson昨（23）日表示，新創科技將成為...

台灣大永續論壇／中興大學終身特聘教授林幸助 開發藍碳自然解方

國立中興大學生命科學系終身特聘教授林幸助昨（23）日表示，維護藍碳碳匯是減緩氣候變遷的第一優先，至於如何強化藍碳碳匯，聯...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。