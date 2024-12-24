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浩鼎、日本醣化學公司GlyTech簽兩協議 推廣關鍵技術

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

浩鼎（4174）23日發布，與日本專注於聚醣生產和醣化學衍生技術的GlyTech, Inc.，簽署行銷和材料移轉兩項協議；日後將藉GlyTech之力，推廣日本生技製藥業採用浩鼎自主開發的GlycOBI ADC（antibody-drug conjugate）關鍵技術，以創造雙贏，雙方共享利益。

根據行銷協議，浩鼎同意由GlyTech負責向日本生技製藥業推廣GlycOBI ADC關鍵技術，開發潛在的合作夥伴，GlyTech也將成為日本市場的聚醣主要供應廠。另一材料移轉協議內容，則是由浩鼎提供自主開發的關鍵材料，用以提升聚醣產品（Glycan）製程的效率，同時確保浩鼎ADC生產所需的重要原料品質及穩定供應。

台灣浩鼎生技執行長王慧君指出， GlyTech本即為提供浩鼎高品質聚醣原料的供應商之一，雙方已有相互信賴的長期合作基礎；這次雙方進 一步合作，浩鼎可藉由GlyTech深入日本生技界，爭取更多合作夥伴，讓日本業界受惠於浩鼎次世代GlycOBI ADC 關鍵技術，以提升新藥開發的品質與效率。王慧君並期待，未來雙方進一步合作研究，以確保高品質的聚醣生產和供應計劃，為浩鼎、GlyTech及潛在合作夥伴創造互利共贏的合作關係。

GlyTech總裁兼執行長朝井洋明（Hiroaki Asai）表示，浩鼎創新的GlycOBI ADC技術，充分證明浩鼎已精準掌握了有機化學酵素醣合成的技術；GlyTech作為此技術所需的關鍵材料-高純度人類聚醣的供應商，倍感榮幸，將支持 GlycOBI ADC 技術對全球的貢獻，更期待浩鼎在新藥開發上不斷進展。

台灣浩鼎生技 日本

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