台灣大永續論壇／環境部次長施文真：「永續長聯盟」催動淨零

環境部政務次長施文真昨（23）日表示，環境部接軌國際，預計下周提出更具企圖心的第三階段（2026年至2030年）溫室氣體階段管制目標，也規劃在下一次的國家氣候變遷對策委員會中提出2032年以及2035年減量目標。

此外，各級政府已設立「永續長」，強化政府內部各項永續發展政策的協作，透過「永續長聯盟」由公部門以身作則，以這項具創新性的淨零政策，催動國家邁向淨零目標。

台灣大（3045）與經濟日報昨日共同舉辦第六屆「台灣大永續論壇」，施文真出席致詞，分享環境部重點政策，強調務實對齊國際。

施文真表示，環境部今年已陸續完成碳費制度三項配套子法，完成公告碳費費率後，象徵明年將邁入碳定價時代。碳費制度上路後，透過碳定價與市場機制的推動，鼓勵企業進行低碳轉型，成為達成國家淨零目標的重要政策工具之一。

氣候資金部分，她指出，碳費收入可用於補助或獎勵溫室氣體減量技術的研發與投資，且國發會已通過環境部提出的綠色成長基金，預期未來將會帶動台灣綠色成長的新動能；環境部也與金管會合作，希望可動員保險業資金投入淨零與綠色成長工作。

環境部已針對自願減量專案執行的各項法規，包括授權碳交所進行國內自願減量額度的買賣事宜，建立我國的自願減量機制與碳交易市場；針對國際碳市場，則是與外交部成立碳權小組，探詢協助友邦在巴黎協定架構下執行碳權計畫的可行性。

國內產業界擔心如何與歐盟CBAM接軌。她強調，環境部長彭啓明率團出訪歐盟，確定我國碳費可扣抵應繳交的歐盟CBAM憑證數量，而歐盟將在明年中有更清楚的扣減規定，環境部也會持續追蹤掌握，確保企業在國際市場上保持競爭力。