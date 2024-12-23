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落實 ESG 富華創新舉辦「貪食蛇遊新年」親子創作發表展

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
「貪食蛇遊新年」得獎畫作將應用於企業伴手禮、紅包袋、春聯等視覺表現。富華創新提供
「貪食蛇遊新年」得獎畫作將應用於企業伴手禮、紅包袋、春聯等視覺表現。富華創新提供

台中品牌建商富華創新（3056）為迎接蛇年新春到來，結合富華教育基金會舉辦「貪食蛇遊新年-賀年創意親子繪畫徵件活動」，得獎畫作將應用於企業伴手禮、紅包袋、春聯等視覺表現。

富華創新強調，這不僅是一場親子同樂的繪畫徵件活動，更是結合企業ESG共好精神，加深社區鄰里居民的連結，充分落實「永續城市、幸福共好」的企業宗旨。

「貪食蛇遊新年-賀年創意親子繪畫徵件比賽活動」邀請台中市國小學生、社區居民、公司員工共同參與，以繪畫表達對蛇年新春的祝福和美好期許，並舉行頒獎暨作品發表活動。

身兼富華創新品牌部總監、富華教育基金會董事長洪梅齡表示，得獎作品不僅會延伸至實體展覽與線上展覽，也將應用於蛇年紅包袋、春聯、春節伴手禮等包裝視覺，讓每一份禮物都承載著來自這座城市裡的親子家庭、社區居民及富華創新的深厚祝福。

洪梅齡指出，今年特別設計這個以親子家庭為主題的活動，除了希望凝結公司員工向心力、經營社區與在地連結外，同時能夠讓更多具繪畫天分的孩子，將自己的創意與想像力融入到畫作中，提倡家庭成員在忙碌的生活中不忘騰出時間，創造親子幸福相伴時光與家的故事。

此次徵件比賽活動，有近30組作品參賽，其中有件來自「總太聚作」與「心之所向」社區，創作理念以貪食蛇象徵一家人，透過富華創新所打造的「永續城市、幸福共好」城鎮，讓居民不只擁抱大坑群山下依山傍水的綠闊風景，更享受舒適便利的住宅社區生活，令人留下深刻印象。

富華創新秉持「永續社區、幸福時光」的社區經營理念，除了常態性舉辦親子活動，透過社區營造，連結社區居民情感，創造多元化的共好、共學、共享、共融的友善連結，再擴及附近學校，補助廍子國小教育資源，嘉惠學子。

富華創新在提倡永續城市、健康運動、公益教育等方面更是不遺餘力，包括舉辦「中華希望之富華創新總太盃全國羽球錦標賽」、贊助長安國小羽球隊、春安國小棒球隊、篤行國小女子足球隊、籃球隊等活動。

未來計畫贊助忠明中學體育、科學教育發展，鼓勵學生盡情發揮天賦，養成正向價值觀。此外，每逢聖誕佳節，富華創新也會進行「向上育嬰院」捐贈活動，在寒冬裡傳遞愛與祝福，攜手實踐幸福共好願景，以正向力回饋社會。

富華創新強調，落實「永續城市、幸福共好」的企業宗旨。富華創新提供
富華創新強調，落實「永續城市、幸福共好」的企業宗旨。富華創新提供

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