伊藤忠擬釋101股權 傳中信金有意接手

台北金融大樓公司（台北101）最大股東台灣伊藤忠日前已轉讓5%持股予旗下子公司，目前持股降至32%。立委郭國文昨（23）日在立法院財委會透露，伊藤忠將洽特定人釋股，中信金（2891）是買主之一。台北101董事長賈永婕昨日更證實，上周急飛日本就是洽商此案，已掌握相關情況。

中信金昨日表示，針對「市場傳言不予評論」。不過消息人士透露，「中信金目前與伊藤忠確實有在談，不過因為法規規定，所以還在與主管機關溝通中」。目前中信分別以中信金和中信銀分別持股台北101股權3.06%股權，合計6.12%。

財委會昨天邀財政部、金管會就「兆豐金控及台灣證券交易所投資台北金融大樓2024年營運成效、2025年度經營計畫與展望、暨跨年晚會煙火表演規劃」進行專題報告，並備質詢。

伊藤忠原本持有546,460張台北101股票，今年3月間將73,926張股票轉讓給西松台灣投資公司，持股比由37.17%降至32.14%，約轉讓5%持股。郭國文認為重點是否影響官股主導結構，賈永婕回應，西松台灣投資仍是伊藤忠子公司，她透露上周特別快閃日本兩天一夜，向伊藤忠了解相關事宜，對股權轉讓有掌握細節。

知情人士指出，伊藤忠現階段持股比例必須按權益法認列於合併報表，但現有財務考量，因此初步目標是持股降至20%以內無重大影響力標準，即可依成本法帳列於財報。故至少還需釋出12%股份。（記者侯思蘋、嚴雅芳、林勁傑、齊瑞甄）