台灣大永續論壇／中興大學終身特聘教授林幸助 開發藍碳自然解方

國立中興大學生命科學系終身特聘教授林幸助昨（23）日表示，維護藍碳碳匯是減緩氣候變遷的第一優先，至於如何強化藍碳碳匯，聯合國很早就認可紅樹林價值，復育紅樹林可說是一舉數得，可保護生物多樣性，又有碳匯、並具備固碳效果。

林幸助昨天出席第六屆「台灣大永續論壇」，以「海洋藍碳是減緩氣候變遷的自然解方」為題發表專講，釋出以上訊息。

林幸助認為，台灣若要達到2050年淨零碳排，需要的不只是減碳，還有「吸碳」，而淨零排放12項關鍵戰略中，僅兩項與吸碳相關，其一為「碳捕捉利用封存」，但目前成本仍高昂，且大概還需五至十年，相關技術才能發展成熟，進一步推廣應用。

另一個與吸碳有關的是「自然碳匯」，自然碳匯分為綠碳、藍碳及黃碳。黃碳目前仍有執行上的難度，綠碳即為森林，但未來隨著氣候變遷加劇，森林野火發生的頻率可能增加；藍碳則是海洋生態系中的有機碳，包括紅樹林、海草床、鹽沼、大型藻等。

林幸助表示，從溫室氣體減少或釋出較明顯、長期儲存二氧化碳的能力、人類世界對生態的影響造成碳釋出、實務性的管理／容易維持／強化碳庫與減少溫室氣體釋出、包含在IPCC溫室氣體計算來源中、氣候調適價值等六大特徵面向來看，可滿足六大特徵的可執行藍碳，僅有紅樹林、海草床、鹽沼。

林幸助引美國期刊《科學人》2021年8月的中的評論為例，高呼「藍碳不能等。」至於為什麼不能等？他說，藍碳生態系包括海草、鹽沼及紅樹林，都是全世界吸收二氧化碳最有效率的工具，也是可以長期儲存碳的地方。林幸助強調，維護藍碳碳匯是減緩氣候變遷的第一優先，很多碳都是儲存在泥土中，可儲存十年、甚至百年也不成問題，「這才是真正的碳匯」。

他舉例，蘋果已在哥倫比亞與印度，分別復育1萬公頃及2萬公頃的紅樹林，成為全球企業經營自然碳匯的典範。