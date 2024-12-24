台灣大永續論壇／永續轉型 政府、企業、全民參與

環境部氣候變遷署副署長徐旭誠、Greentown Labs資深副總裁Aisling Carlson、台灣大永續品牌公關副總經理劉麗惠、國立中興大學生命科學系終身特聘教授林幸助昨（23）日同聲呼籲淨零永續的重要性，希望政府、企業、全民能共同參與。

第六屆「台灣大永續論壇」昨天最後壓軸「前瞻座談」，由行政院能源及減碳辦公室副執行長林子倫擔任主持人，邀請徐旭誠、Aisling Carlson、劉麗惠、林幸助等產官學界專家與談，以「新創、科技驅動淨零 催生永續減碳新解方」為探討主題。

徐旭誠認為，淨零轉型已是無法改變的趨勢，也是非常大的挑戰，其中淨零是目標、轉型才是關鍵，從政府到企業、乃至個人生活都需要轉型，才能達到這樣的目標。

徐旭誠說，明年台灣進入「碳定價元年」，包括企業、環團、民眾都有其立場與看法，上路後每個面向都會面臨挑戰，如何激勵企業減碳，是推動碳定價制度最重要的部分。

徐旭誠透露，最近在推動碳定價時，也在盤點減碳新作法，如何透過「旗艦型計畫」，整合減碳最後一哩路，希望年底前推出新的2030年淨零碳排目標。

徐旭誠指出，政府在淨零碳排轉型上，也應該向企業學習，這也是為什麼公家單位上月成立永續長聯盟，推動公部門永續長角色發展。

Aisling Carlson指出，在發展淨零碳排方面，「社群」的角色至關重要，包括政府、企業及新創公司等所有利害關係人，如何相互合作，協助新創公司真正進入市場，並發展具規模化的碳排新技術。

她並透露，自己深受台灣大所提及的，投資碳匯「是對社會有益的事」所打動，「我非常喜歡這種以道德為導向的討論，感到非常有共鳴」，因為在美國許多類似的對談中，往往都是圍繞商業模式，而非道德責任。

劉麗惠表示，台灣大十年前就開始推動ESG，參與許多國際組織，將觀念帶回企業內部實行，「每個人都是公司很重要的ESG尖兵與前鋒」，大家都很有默契，ESG是工作的其中一環。

劉麗惠說，台灣大企業內部的ESG委員會由總經理領導，升級到董事會層級，只要推動ESG的相關策略，董事會都會全力支持，公司也陸續與中研院合作、參與國科會計畫等，帶動具示範與倡議價值的永續行動，並學習新技術如何應用到ESG領域，與各方交流合作。

林幸助提到，面對減碳新解方，要追求的不只是藍碳，而是高品質藍碳，需要學術、企業界與政府通力合作，也盼政府明年能盡快通過「藍碳方法學」，讓碳市場能健全發展，也需協助培養自然碳匯驗證人才。

林幸助認為，面對自然碳匯的復育，企業都很願意出錢，但如何取得土地是一大重點，需要政府出手解決。劉麗惠指出，在藍碳投入上，「土地是最大問題」，希望政府能盡快通過藍碳方法學，讓企業有所依循。