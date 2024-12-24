台灣大永續論壇／Greentown Labs 資深副總裁Aisling Carlson 新創扮演關鍵角色

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導
Greentown Labs資深副總裁Aisling Carlson。記者蘇健忠／攝影
Greentown Labs資深副總裁Aisling Carlson。記者蘇健忠／攝影

美國綠色科技孵化基地Greentown Labs資深副總裁Aisling Carlson昨（23）日表示，新創科技將成為氣候戰役中的強大力量，匯聚世界各地人才，朝永續努力，促使全球永續生態圈蓬勃發展。

Aisling Carlson昨天跨海來台參加第六屆「台灣大永續論壇」，以「Climate Innovation（氣候創新）」為題發表專講，分享國際觀點與案例。

她表示，Greentown Labs成立於2011年，由四名麻省理工學院（MIT）畢業生成立，一開始四名創辦人各自開發與氣候有關的科技，後來希望成立平台測試研發成果，從車庫創業開始展開新的科技運動。現在Greentown Labs在波士頓及休士頓共有兩個育成中心，成立以來已經育成600多家氣候科技新創公司，至今仍有八到九成持續運營，並創造1.3萬個工作機會。

Aisling Carlson指出，AI及大數據技術與應用發展，將消耗非常多電力，各種新創公司投入創新技術，協助再生能源轉換，降低碳排等，助力地球永續。

她並分享Fervo Energy、Sublime Systems、Transaera、American Battery Technology Company及Altaeros等五個核心技術與案例，喚起更多政府、企業對於氣候科技的關注，並加速這些創新技術的商業化。

她強調，新創科技將成為氣候戰役中的強大力量，匯聚世界各地人才，朝永續努力，促使全球永續生態圈蓬勃發展。

她舉例，Fervo Energy與Google合作，整合地熱能，持續為數據中心供電。Fervo Energy透過結合現有的鑽探專業技術與創新方法，能夠利用穩定的地熱能，無需燃燒化石燃料或釋放碳排放即可發電，穩定供應潔淨能源，不僅展現地熱能的巨大潛力，也證明技術創新在推動能源轉型與氣候目標中發揮關鍵作用。

雙方也協議要開發下世代地熱能源，希望可以讓Google在拉斯維加斯資料中心可以使用新地熱能，降低仰賴化學燃料。

Google 再生能源 生態

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