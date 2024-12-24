台灣大永續論壇／台灣大總座林之晨 強攻儲能、淨零研發

台灣大（3045）總經理林之晨昨（23）日表示，台灣大積極投資儲能，並投入淨零科技研發，同時啟動藍碳計畫，未來要將成功經驗複製到台灣其他地區，並前進東南亞等國際市場。

林之晨昨天出席第六屆「台灣大永續論壇」，以「科技電信 x 節能減碳新藍海」為題發表專講。

林之晨表示，台灣大近年積極提升綠電比率，2024年可達一成，2025年預計將達17%，比原訂15%提高2個百分點。此外，台灣大2024年有23%基地台導入再生能源，IDC則提前六年達成全數使用再生能源的目標。

他透露，台灣大並透過多樣化智慧節能工法，以AI及大數據建立模型，高收容密度的卡板技術，加上併購台灣之星，2024年共省下2,800萬度電，台灣大內湖機房是全東亞首座Uptime Tier III認證，是「最綠雲端機房」。

全球政府及企業積極提升綠電使用率，林之晨表示，未來能源趨勢將以光電為主，風電為輔，以台灣大一年用電8億度觀察，未來要靠離岸風電才足以因應相關需求，但因為發電與用電高峰點不同，儲能變得非常重要。

台灣大積極投資儲能及淨零科技研發，攜手泓德能源、富邦人壽及富邦媒體，打造富邦能源綠能投資平台，總投資金額為110億元，將在五年內自建380MW（百萬瓦）光電案場以及開發儲能案場，加速台灣大及富邦集團再生能源發展，同步強化能源轉型過程中的電網韌性。

另外，台灣大與富邦金控攜手中研院，投入淨零科技的研發，除了首部曲「去碳燃氫」，還有地熱能及海洋能。

林之晨指出，藍碳固碳能力是綠碳的四到六倍，藍碳創造的碳匯每公噸的成本較低，紅樹林碳匯能力是一般造林的六倍，碳儲存能力比綠碳更強。台灣大攜手中興大學啟動首創的紅樹林複合式養殖負碳技術的研究「台灣大藍碳 紅樹林復育計畫」，減碳之餘更能活化閒置國有土地，改善地層下陷問題，成為台灣自然碳匯發展的核心關鍵。