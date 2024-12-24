台灣大永續論壇／台灣大董座蔡明忠：用科技解決氣候問題

台灣大（3045）董事長蔡明忠昨（23）日表示，全球氣候變遷挑戰迫在眉睫，近期極端氣候頻頻繁發生，「時間已經不站在我們這邊」，科技是解決氣候問題的關鍵，台灣大身為科技電信業，將積極以資通訊技術應對，並發揮「能所不能」精神，朝淨零排放的目標邁進。

經濟日報與台灣大昨天合作舉辦第六屆「台灣大永續論壇」，以「原生．多樣．創新．共融 用科技守護美好」為主題，邀請產官學界專家探討如何在全球永續浪潮下，以科技力實現社會關懷、環境永續，喚起永續意識，進而提升永續素養。蔡明忠昨天出席致詞，釋出以上訊息。

蔡明忠指出，今年台灣大永續論壇主題，呼應全球正面臨前所未有的氣候挑戰，尤其全球生物多樣化，正以有史以來最快速度在流失，自然界調節能力也嚴重削弱中。

蔡明忠談話重點

他引用聯合國政府間氣候變遷專門委員會（IPCC）報告指出，若不採取更積極的減碳行動，全球升溫將於2035年突破攝氏1.5度的臨界點，屆時極端氣候席捲全球，生物多樣性流失與自然災害的雙重衝擊將威脅人類生存。

蔡明忠觀察，最近極端的氣候事件頻頻，強度極大的颶風、颱風，台灣的熱島效應都愈來愈明顯，大家都覺得今年以來幾乎熱了一整年，這些都提醒我們，「時間是不站在我們這邊，沒有人能置身事外」，現在正是關鍵一刻，地球需要更急迫且更野心勃勃的因應計畫。他表示，根據全球永續部門發展倡議組織的研究，通訊技術透過創新技術帶來的減碳效果，可望是ICT產業自身排放的十倍，台灣大身為電信科技業，應該發揮關鍵性的力量。

台灣大深知環境永續的重要性，科技是解決氣候問題的關鍵，積極運用科技力量，開發創新解決方案。蔡明忠表示，未來結合5G、甚至未來6G技術，同時以AI的能源管理、物聯網（IoT）的技術，同時支持科學研究及產官學研合作，一起保衛地球，達到淨零碳排。

除了減碳，蔡明忠指出，開發新能源也迫在眉睫，台灣大不僅攜手中央研究院投入淨零科技研發，今年也與政府、中興大學合作，共同推動全球首創的「台灣大藍碳 紅樹林復育計畫」，希望有效減緩氣候變遷，同步實現土地活化、國土保育，邁向2050年生物多樣性「淨正向衝擊」等目標，將研究成果轉化為實際行動，期盼地球淨零早日實現。

蔡明忠強調，化對話為行動，一起推動永續發展，台灣大也將持續發揮「能所不能」精神，讓地球與下一代，可以共處在一個生生不息且共好的世界。