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「彰交特定區」將結合縣政中心、大巨蛋和產業園區開發

經濟日報／ 記者宋健生/彰化即時報導
王惠美就職六周年，表示將以「一軸一環雙紐四引擎」，規劃彰化未來發展藍圖。彰化縣政府提供
王惠美就職六周年，表示將以「一軸一環雙紐四引擎」，規劃彰化未來發展藍圖。彰化縣政府提供

彰化縣長王惠美23日在就職六周年記者會中宣布，將以捷運路網、產業發展和都市計畫三合一的開發模式，以開發「彰交特定區」為起點，結合新縣政中心、大巨蛋、總圖書館和產業園區，打造彰化的信義計畫區。

「高速公路彰化交流道附近特定區」總面積達1,963公頃，涵括彰化市、和美鎮、秀水鄉、花壇鄉等四個鄉鎮，發布40多年來，因區內七成是農業區限制發展，造成農地違章林立。

彰化縣政府正辦理第四次通盤檢討，將適度解編農地增加可建築土地，除計畫打造新新縣政中心及大巨蛋等場館外，並協助區內產業土地合法化，劃設產業發展地區，結合捷運路線，彰化交流道特定區將成為彰化縣發展樞紐，進出彰化的門戶。

展望未來，王惠美說，將以「一軸一環雙紐四引擎」，規劃彰化未來發展的藍圖，以城市再造，帶動人口紅利，打造彰化成為宜居城市。

王惠美指出，將透過捷運一軸線連結全興、和美和彰濱產業廊道，並在伸港開全國先例，首創青年住宅、青年創業孵化基地和社會住宅三合一的開發模式，讓年輕人在地就業和生活；而捷運鹿港線則可帶來更多觀光人潮到鹿港。

王惠美表示，捷運環線可以連結溪湖、員林交流道和二林，中科二林園區、縣府規劃設立的二林精密產業園區和經濟部二林農場產業園區，三個園區相輔相成，使二林地區成為台灣最大的精密產業聚落。

而員交特定區未來開發後，可以提供產業園區，讓隱形冠軍產業繼續發揚光大；此外，她也要活化員林自行車產業園區。

王惠美說，北斗交流道是四座引擎中的重中之重，因為過去彰南開發遭受嚴重阻力，所以她要重啟彰南AI產業園區開發，同時向行政院申請接管明道大學，打造AI軟體園區和綠電基地奧援，讓AI產業在地生根，創造彰南民眾就業機會。

此外，彰南樞紐的田中高鐵站附近，縣府將在此新建田中高鐵產業展覽館及養生村，利用高鐵的便利性，以展覽活動帶動人潮到田中、田尾和社頭等三處由觀光署認證的經典小鎮，帶動幸福東南角的旅遊商機。

王惠美宣布，將以開發「彰交特定區」為起點，打造彰化的信義計畫區。彰化縣政府提供
王惠美宣布，將以開發「彰交特定區」為起點，打造彰化的信義計畫區。彰化縣政府提供

AI 捷運 高鐵

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