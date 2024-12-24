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碳費壓力沈重 鋼鐵業界流傳「疑碳論」

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導

碳費壓力沈重，「疑碳論」在鋼鐵產業有逐步發酵趨勢，美國總統當選人川普多次表達對氣候變遷的懷疑，認為全球暖化多是自然現象，並非人類活動的結果，明年川普上任，若能帶動全球「疑碳論」風潮並產生影響，鋼鐵產業將受惠。

上市鋼廠主管表示，以每公噸300元費率計算，台灣企業每年共需繳450億至500億元碳稅，平均每家企業碳費負擔近1億元，有些大廠每年多出5億至10億元成本，壓力沈重。

上市鋼廠指出，俄羅斯總統普亭多次指稱，氣候變遷主要是自然現象，對過度強調減碳政策持保留態度，俄羅斯是氣候變遷受益者，因暖化可能使接近北極圈土地更適合農業和經濟活動。

英國前財政大臣奈傑爾勞森主張，氣候變遷的恐慌被誇大，經濟適應比極端減排更有效。丹麥學者隆堡主張氣候政策應更加務實，聚焦於技術創新和適應策略，而非激進的減排目標。美國前環保署長普魯伊特任內也多次質疑氣候科學的結論，反對「巴黎氣候協定」，認為對美國經濟不利。

鋼界指出，這些觀點因與「碳中和」、「淨零碳排」的主流見解不同，業界長期都不敢表達。

川普即將回歸白宮，他曾在2012年推文中聲稱，全球暖化是資本主義騙局，目的是削弱美國工業競爭力。

俄羅斯 氣候變遷 美國經濟

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