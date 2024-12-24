統一超全台建物流園區

統一超（2912）昨（23）日召開法說會，統一超指出，在北、中、南、高等地布局的物流園區將在二至四年內啟用，建構全台最大物流量能。其中台南新市物流園區最快2025年啟用。

統一超表示，將導入自動化設備，支援集團展店與線上電商發展，以降低人工成本。2025年啟用的台南新市物流園區，共有捷盟、統昶、捷盛、大智通、統一速達、博客來等七家公司入駐。台中港物流園區預計2026年完工，包括物流營運總部大樓、低溫與常溫物流中心，以及捷盛的多溫層配送設施，並設統一速邁加油站及統一商場。

桃園楊梅民豐物流園區預定2026年底完成，統昶行銷（專注冷鏈物流）進駐，並設置統一專用倉庫。該園區將加強統一集團北部地區常溫及冷鏈物流服務能力。

統一超表示，菲律賓7-ELEVEN將成第二大營收成長引擎，2023年起已為當地超商市占第一，今年超過4,000店，還會快速展店，並強化呂宋島外之布局，期望近幾年內突破5,000店。

統一超前三季合併營收2,517.9億元，年增6.88%；前三季稅後純益92.8億元，年增0.4%，每股純益8.93元。統一超指出，主要營收貢獻來自台灣與菲律賓7-ELEVEN、康是美、統一速達、星巴克等持續展店與單店業績提升；獲利成長除7-ELEVEN貢獻，也因業外海外控股利息收入增加與處分大陸山東銀座超市利益。

線上電商布局方面，除積極經營賣貨便等自營平台，今年新增外部電商取貨合作與跨境服務，串聯線上線下，強化集團電商經營，並提升電商到店取貨佣金收入，挹注業績成長。

統一超指出，未來將以年增200店以上速度展店、掌握趨勢強化鮮食與咖啡結構，並加強整合會員制度與OPENPOINT點數經濟。