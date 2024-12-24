電池成本高 車價很難降

電動車市場成長幅度趨緩，隨著電動車競爭愈趨激烈，以及電池成本仍居高不下，形漸形成以豪華車品牌為主力的市場格局。車商指出，電動車的車價很難降低，因此豪華車客戶較能接受電動車的售價，此外，充電便利性仍是關鍵問題。

台灣賓士積極引進電動車款，甚至連頂級車大G和邁巴赫也導入電動車款，汎德永業（2247）旗下BMW、Porsche近年來也是重磅新車、電動車連發，熱門車款收單力道依舊強勁，累積待交訂單數量多，公司將續積極與品牌總代理確認交車時程，並爭取明年新車配額，以滿足市場對於豪華進口車的需求。

業者指出，由於電池約占車價的一半，電動車售價居高不下，如果不是豪華車品牌，動輒200萬元的售價對一般消費者而言仍然偏高，至少到目前為止，電動車仍然不容易普及。

以目前的情況看，除納智捷的n7價格是壓在150萬元以下，原本打出百萬元電動車的MG，也在國產車自製化的限制下退出市場。影響所及，未來電動車市場恐怕還是以特斯拉、雙B、保時捷等為主力品牌。

業者指出，這些豪華車品牌的車主，大部分擁有自己的停車位，在充電上的優勢，也是未來銷售的利多。