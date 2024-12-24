電動車正夯 掛牌量大躍進

電動車市場需求正盛，今年累計至12月22日，純電動車領牌台數為36,627輛，較去年同期成長48%，成長主要來自納智捷與豪華車品牌。雙B與保時捷持續加碼電動車款，隨著更多車款加入市場，預期明年整體電動車成長幅度可能趨緩，但豪華車品牌的電動車將持續成長。

相較於以往電動車逐年銷量倍增的大幅成長，業者認為，未來電動車成長將會趨緩，除基礎設施的限制、電動車里程焦慮的問題，先前購車意願強烈的消費者已陸續領車，BMW總代理汎德汽車（2247）認為，今年電動車占BMW 7整體掛牌數三成，明年也約三成左右，但BMW預期明年整體銷售持續成長，因此電動車銷售也將增加。

保時捷今年全年在台銷量可望再創新高，全年在台領掛牌數接近6,000輛，保時捷在台電動車不含全新純電Macan，電動車占保時捷在台灣整體銷售比例略高過一成、約600輛左右。Macan EV為近期保時捷發表的首款純電SUV，目前接單已破800張，交車時間將會落在明年，因此初估保時捷明年新車陸續抵台，不只推升整體銷售量，電動車的領掛牌數更會大幅成長。

今年台灣電動車的主力來源是特斯拉與納智捷，特斯拉今年前11月領掛牌數達1.3萬輛，較去年同期成長17%；納智捷的n7累積掛牌數為6,620輛，相對於去年全年幾乎是淨增加，也形成台灣電動車占整體車市約9%的重要基礎。

除特斯拉與納智捷以外，主要的電動車供應來源仍以豪華車品牌為主，保時捷電動車穩定供應，台灣賓士指出，今年電動車在台掛牌數會較去年有二位數成長。

今年BMW前11月掛牌數達1.87萬輛，預期全年將突破2萬輛，創下歷年新高，其中電動車占比約達三成，數量相當可觀。BMW也是電動車掛牌數僅次於特斯拉的豪華車品牌。

BMW總代理汎德汽車指出，對於明年台灣新車整體市場成長性抱持期待，iX1與iX2仍有待交訂單待消化，再加上X3大改款，明年還將加入iX3，成為電動車的主力車款，預期將是明年電動車銷售成長的主力。