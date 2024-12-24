從寓言學管理／越級指揮 恐陷快、準、狠盲點

話說，堯到晚年，準備將天下讓給賢者許由，許推辭道：「王啊，您已將天下治理得很好了，我還能做些什麼？再說，如果廚師不願下廚，主祭也不能越權代替烹調食物。同樣的，我又怎能代替您呢？」

這段出自《莊子．逍遙遊》的故事是成語「越俎代庖」的由來，用來比喻超越職責，代替他人處理事務。在績效管理領域中，則隱喻主管越級指揮的誤區行徑。

上級主管為何會跳過中階層主管，直接指揮基層主管或部屬呢？

原因之一，是基於「快」的急迫需求。當面對緊急且重要的突發狀況，為求迅速應對，便跨越中層幹部，直接指揮基層，先求滅火止損。

原因之二，則是「準」的溝通效果考量。當指令逐層傳遞時，資訊容易失真。為減少訊息落差，直接下達指令，以確保落實執行。

原因之三，是「狠」的政治性考量需求。當上下級主管理念不一致，或所屬派系不同，刻意越級指揮，以展現權威或對抗敵對勢力。

當危機迫在眉睫時，為求「快」，越級指揮確實是個合理的對策，也展現了處理問題時，能跳脫框架的彈性。

不過，「快」背後的思維盲點是：為何只有中高階介入才能迅速處理突發情況？如果中高階缺席，組織就無法應對危機？團隊是否缺乏快速協作的機制？

另外，「準」也是主管下達指令的痛點。基於溝通的複雜性，若能直接指揮，可縮短溝通層級，進而提高準確性，這似乎合理化了越級指揮的必要性。

但是「準」背後的思維盲點是：為何指令無法經中階有效傳遞？如果中階管理層不能理解指令，直接告知基層，他們能否理解？

最後，「狠」這個帶著政治性目的的越級指揮理由，對於維持組織內中高階主管的權力穩定性來說，也是必要之惡。

對於「狠」背後的思維盲點是：是否存在其他消除派系之爭的方式？藉越級指揮，將派系議題檯面化，是否是最佳處理方式？

夏藍等學者提出的領導路徑模型（Leadership Pipeline Model），說明領導人才的發展路徑。

其中，首個關鍵轉折點，是從「管理自己」到「管理他人」，這是基層主管常見的挑戰。第二個轉折點，是從「管理他人」到「管理管理者」，這也許是「快、準、狠」越級指揮現象的根源所在。

為了基業長青，中高階主管在第二轉折點，應專注於從內部建立領導力發展路徑，建構一條人才供應鏈，不斷培養和提拔未來的領導人才。

然而，越級指揮將導致上級、中階、基層三者之間的多重矛盾，不僅損害了信任、授權、尊重，同時也影響了人才培養的進程，而與第二關鍵轉折點背道而馳。

管理學中，沒有所謂標準答案，領導者需要根據不同的人、事、環境，靈活應對。但若某種非常規行為出現固化慣性，就需關注其背後的問題。

組織不同層級各有其權責，在特殊情況下，上級主管採取權宜之計，「越俎代庖」地越級指揮，讓制度保留一定的處理彈性，是可以理解的。

只不過，當「越級指揮」的頻率過高，甚至成為常態，就值得關注「快、準、狠」是否已成為藉口。或許，其根本原因在於領導者習於親自掌控和主導，不習慣下放權力。

如此一來，高階層主管反倒成為領導路徑模型中的瓶頸或絆腳石，不利組織領導人才的中長期發展。