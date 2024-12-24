智慧經營／銳澤實業總經理周谷樺 解瓶頸 加速企業擴張

銳澤實業（7703）總經理周谷樺學的是化工，研究所畢業後就加入半導體產業擔任廠務工程師，由於做事有方法、且善於將繁雜的工程歸納整合，並有效率地「解瓶頸」，奠定他日後創業的紮實本領。為了讓公司規模能伴隨客戶成長及邁向國際化，原是創辦人兼董事長的周谷樺，毅然決定把自己「解掉」，讓出董事長職務，加入朋億*、聖暉*集團後，順利達成營收倍增、加速股票上櫃掛牌的里程碑。

歷練完整 挑戰創業

周谷樺的第一份工作，是在南亞科技負責廠務運轉的工程師，當時南亞科是一家資本額約500億、員工人數近2,000人的企業，單是廠務的團隊就有百人。做事講究方法的周谷樺，很快在團隊中嶄露頭角，三年就升任建廠組的課長。

當南亞科與英飛凌合資成立華亞科技時，周谷樺被調至華亞科國際化的廠小組，負責氣體化學系統的主系統建廠作業。並在一廠規劃完後，升職擔任整廠二次配的主管，那是一個30人編制的部門，確要管理12家供應商、合計約1,500名的工程人員。

向來喜歡追求挑戰，周谷樺在完成華亞二廠建廠作業後，認為已從營運、建築系統，到整廠二次配，完成半導體廠務工程完整歷練，便於2007年11月創業成立銳澤實業。而他的角色，也立即從原本發包工程的「甲方」，轉換成承接工程的「乙方」、甚至草創期只能擔任下包商的「丙方」。

不料，2008年遇上全球金融海嘯的洗禮，半導體產業呈現「急凍」的停擺狀態。周谷樺回憶，創業第二年就遭遇大挑戰，由於新公司沒有名氣，只能承接小案子但任丙方。然而創業的2,000萬資金一年就快燒完了，當公司只剩下150萬元的現金，應收帳款500萬還不知何時到位，但員工薪水就得發出180萬元時。周谷樺只能將自己台北的房子抵押，用貸款讓公司得以如常運作。

幸而，金融海嘯導致的半導體產業景氣衰退，來得快也去得快。2009年半導體產業就進入快速復甦期，銳澤開始承接工程，順利度過經營谷底的考驗。

周谷樺從小喜歡棒球運動，國中之後開始打籃球、高中打排球，大學時更成為排球系隊、也打壘球，在各項運動中練就團隊合作的紀律精神。大學及研究所時期，還組樂團擔任吉他手兼合聲，當年還曾經與五月天同台演出過。

整合資源 提升營運

周谷樺自我剖析指出，他的強項在於保持學習力，並且在理解組織、工程的瓶頸後，展開整合人力、資源的調度作業，他稱之為「解瓶頸」。當銳澤走過創業初始的五年打底期，2012年公司成長到約50人、年營收1億元的規模。到2018年躍至10億元年營收，此後三年都維持這樣的業績規模，每年每股純益（EPS）超過5元，全都以現金股利方式回饋給股東們。

為達成加速企業成長擴張的目標，周谷樺為銳澤「解瓶頸」的做法，就是讓出董事長職務，於2020年引進已IPO的化學品供應廠朋億*入股，再加上其母公司聖暉*的加持，順利於2022年將公司年營收推上20億元大關，並於2024年11月13日完成股票上櫃掛牌，要為銳澤隨半導體客戶邁向國際化做好準備。