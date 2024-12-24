商業興觀點／運用行銷漏斗檢視策略

20世紀初提出的行銷漏斗 （Marketing Funnel）理論，是一個被廣泛運用在各行銷場域的經典概念，其所提出用於描述消費者從吸引、購買至決策過程的AIDA（Attention, Interest, Desire, Action）模型經過20幾年淬鍊，即使經過電商崛起、社群行銷、共同行銷等革命性觀念衝擊，高度的整合性和實用性，仍被證實為一經典並可持續驗證且歷久不衰之理論。

如今，此理論雖然因時移地異產生了許多變化，但是基本上都可回歸到此四項流程。商研院在輔佐相關零售服務業時，就以行銷漏斗理論實際協助企業，應用AIDA流程審視各階段行銷策略目標，有效地吸引顧客、引起消費者興趣、激發欲望，最終促使顧客採取行動購買商品。

以下為AIDA流程在服飾零售業中應用於各階段的狀況。

一、注意（Attention）：在這個階段，服飾零售業需要讓消費者對其品牌或商品產生注意力。這可以通過廣告宣傳、促銷活動、品牌結盟合作等方式實現。例如於社交媒體、網站電視等投放廣告，舉辦限時優惠、打折活動吸引潛在顧客注意力或進入商店瀏覽網站等，在此階段也包括與知名品牌或社交媒體合作，增加品牌曝光度等。

二、興趣（Interest）：當消費者對品牌或商品產生關注後，接下來就進入第二階段──興趣。舉凡強調品牌特色，凸顯商品的獨特性或功能，提供價值透過內容行銷、部落格文章、影片等方式，向消費者展示商品價值和用途，以建立情感聯繫，運用品牌故事與形象廣告連結，讓消費者對品牌產生興趣和共鳴。

三、欲望（Desire）：透過前二階段消費者所累積的商品興趣，激發顧客讓想要購買商品欲望。以服飾業為例，此階段策略包括透過時尚專家推薦、名人代言、明星穿搭等方式，讓商品看起來更具吸引力。結合社群行銷，透過客戶評論、社群媒體分享等方式，展示其他顧客對商品滿意度和使用情況，無形中促使客戶購買欲望。飢餓行銷提供限量或獨家商品，創造稀缺性和獨特性，皆屬此階段激發顧客欲望的基本策略。

四、行動（Action）：行動是促使消費者採取行動購買商品的最後也是最重要的階段。提供此階段成功率的策略，往往是聚焦在顧客下單最後一哩路的過程，像是整合線上線下通路提供統一性及流暢的購物體驗，兼具安全性及多元性的支付方式，並同步確保網站和付款系統安全，方便消費者輕鬆完成購買流程。提供優惠和促銷提供折扣碼、免運費或贈品等優惠，以促使消費者採取購買行動。

透過AIDA流程，企業可以完整檢視將潛在顧客引導到購買決策各階段的行銷策略，從而提高銷售業績和品牌影響力。行銷漏斗理論和流程也是充滿高度動態性，企業可隨著消費者行為和市場趨勢變化，隨機調整和優化行銷漏斗各階段的不同策略，以確保最佳行銷效果。