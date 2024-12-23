調查：台灣人赴日滑雪旅行平均花3.6萬 購物最大宗

萬事達卡今天公布調研分析，台灣滑雪客平均赴日旅遊天數為5.6天，雪季期間每趟旅行平均在當地花費新台幣3.6萬元，其中以購物花費占比近半最大宗，滑雪場相關消費僅占約5%；最熱門地點為新潟縣。

台灣人熱愛赴日旅遊，萬事達卡經濟研究所運用第三方數據在內的匿名彙總交易數據進行調研分析，發現最愛在冬季前往日本旅行的旅客為韓國人，主因有地利之便，第2名即為台灣人，第3至第5名依序為香港、泰國及澳洲人。

萬事達卡台灣區總經理陳懿文觀察，台灣滑雪客赴日除了進行滑雪活動外，購物消費同樣為重要行程，萬事達卡數據顧問服務團隊發現，台灣滑雪客平均赴日旅遊天數為5.6天，會安排近1/3、平均1.6天在滑雪行程上，雪季期間每趟旅行平均在當地花費3.6萬元。

若進一步分析消費結構，購物花費為最大宗，占比達49%，其次為住宿25%、餐飲13%，滑雪場相關消費約占5%。

萬事達卡經濟研究所調研分析顯示，受北海道度假村及滑雪場費用大幅上漲影響，亞太區赴日滑雪客在上個雪季開始選擇前往價格較友善的長野縣進行滑雪，但台灣滑雪客最偏愛CP值比長野縣更高且更容易到達的新潟縣。

萬事達卡分析，新潟縣和長野縣分別位居台灣滑雪客首選和第3名目的地，顯示滑雪費用及交通便利等因素，為影響台灣滑雪客選擇雪場的主要考量。北海道則以著名的粉雪雪質和豐富溫泉度假設施，成為台灣滑雪客第2大熱門目的地。

萬事達卡調查亦顯示，赴日台灣滑雪客以體驗為主，專業滑雪客比率較低，64%滑雪客會在旅日行程中，安排1天滑雪行程，另有21%台灣滑雪客會安排滑雪2天，僅15%會安排3天以上滑雪行程。