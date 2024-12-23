長榮航空Hello Kitty「粉萌機」期間限定 快閃高雄-香港航線

熱愛Hello Kitty的粉絲們看過來！長榮航（2618）日前全新亮相的「粉萌機」好評不斷，因此為了滿足南部鄉親的期待，明(2025)年1月22日至2月28日將期間限定飛航高雄-香港午班機BR849/BR850航班，此外搭乘上午航班也有可愛的三麗鷗主題客艙服務用品陪你一起賣萌，機會難得、千萬不能錯過。

香港一直以來都是國人最熟悉的旅遊目的地之一，密集的航班以及約100分鐘的飛行時間，便可盡情享受購物樂趣和品嚐道地的港式美食，長榮航空以空中巴士A321-200機型執飛，機上配置8個商務艙、176個經濟艙，共184個座位數，航班時間如下：

Hello Kitty「粉萌機」為長榮航空A321-200機型所塗裝的全新彩繪機，該架飛機是以粉絲們最愛的粉紅色為主色調，搭配許多三麗鷗元素，除了機身塗裝外，包含頭墊紙、餐具、杯墊、濕紙巾、拖鞋、米果包裝等服務備品，皆能看見三麗鷗明星的身影，與您一同漫遊天際。