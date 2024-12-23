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騰輝新設泰國子公司 投資1.6億泰銖

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
騰輝公司照片。騰輝董事長王有慈（左）、總經理鍾健人。圖／業者提供
騰輝公司照片。騰輝董事長王有慈（左）、總經理鍾健人。圖／業者提供

騰輝（6672）今日代子公司Ventec International Group Limited(SAMOA)公告投資新設泰國子公司，交易總金額：泰銖1億6000萬元。

騰輝說明，事實發生日：113/12/23~113/12/23，交易相對人：騰輝電子(泰國)有限公司，與公司之關係：本公司新設之子公司。

騰輝說明，董事會決議投資金額160,000,000泰珠,持股比例：99.98%，取得或處分之具體目的或用途：長期投資，資金來源：自有資金。

騰輝日前提到因應貿易衝突風險，必須分散生產據點並考慮未來東南亞市場將長期成長必須有生產據點。故日前11/7董事會決議通過在泰國設立首座東南亞製造工廠，以強化企業長期經營韌性，公司提到，該東南亞子公司已經向泰國官方申請注冊，地點將選擇位於曼谷北部大城府Hi-Tech工業園區，面積預計近50畝。附近是已開發多年工業區並已形成PCB聚落，供應鏈相對成熟。

騰輝說明，建設預計分兩個階段進行，第一期月產能約為15萬張，第二期將視需求適時確定。規劃於2025年第1季開始動工，新工廠預計將於2026年第1季開始量產，該廠將為全球及本地客戶提供服務，為騰輝集團在未來幾年提供新的成長動能。

東南亞 泰國

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